Rodí se něco přelomového. V Praze roste první dům, který je jen z podhoubí a dřeva

V dílně v Papírenské ulici nedaleko čističky v Praze 6 se rodí něco přelomového. Vědci společně s designéry vynalezli způsob, jak ve stavebnictví využít houby, lépe řečeno jejich mycelium. Materiál budoucnosti vzniká z vláken lesklokorky lesklé, která ve vlhkém prostředí pojídá odpadní piliny a formuje se do daného tvaru. Designéři tak už dokázali vyrobit nábytek, teď v hale zkouší první dům.

"Samorost", jak ho jeho autoři nazvali, v sobě kombinuje dřevěnou konstrukci a izolační desky, které prorůstají vlákna lesklokorky lesklé. "Teď jsme dokončili část dřevěné konstrukce, do níž jsme vsadili první myceliové desky. V interiéru budou mít funkci zvukového izolantu, vně dřevěné překližky budou dům zase tepelně chránit," vysvětluje architektka ze spolku MYMO Kateřina Sýsová a dodává, že část domu chtějí mít hotovou do 18. října, kdy ji představí v pražské Národní technické knihovně.

Organický materiál spolek vyvinul, aby jím nahradil materiál umělý, který se ve stavebnictví používá pro své izolační vlastnosti. Mykokompozit by tak do budoucna mohl nahradit polystyren. "Výhodou je i to, že jakékoli ořezy desek jsou kompostovatelné, a nevzniká tak odpad, který by zatěžoval přírodu. Žebra dřevěné konstrukce vznikají v dřevařské výrobní hale, zatímco myceliové desky rostou v biotechnologickém pracovišti v Brně. Práce s myceliem zahrnuje vyšší nároky na dezinfekci prostředí, přece jen zacházíme s živým organismem," říká předseda spolku Jakub Seifert.

První dům, který z mycelia roste jako houba po dešti, chce spolek využít pro zážitkové bydlení v přírodě. "Základ budou tvořit dva moduly, přičemž v jednom bude kuchyň se sezením a ve druhém ložnice. K domu jdou ale jednoduše připojit i další moduly. V off-gridové verzi počítáme i se třetí částí s koupelnou a toaletou. Dům tak může stát samostatně bez sociálního zařízení v kempu nebo být součástí volné přírody," dodává Kateřina Sýsová.

