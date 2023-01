"Špinavou kuchyň neřeším, nechci být výkonná mašina." Jak v dnešní době najít balanc

Jak to ale člověk má všechno stíhat, aniž by se musel rozkrájet? Odpověď nabízí speciál Aktuálně.cz, ve kterém se dva umělci zamýšlejí nad smyslem rodičovství, partnerství, práce i volného času a psycholog vysvětluje, jak si hlídat rovnováhu mezi profesním a osobním životem.

Text je součástí speciálního projektu Aktuálně.cz.

Toy Box Špinavá linka není moje starost, pro děti nechci být supervýkonná mašina Text: Klára Elšíková | Foto: Tomáš Vocelka

„V porovnání s ostatními mámami to může vypadat, že jsem hrozná superhrdinka a stíhám toho hodně. Rozdíl je jen ten, že na to mám o polovinu více času než ženy, které nemají férového partnera,“ říká ilustrátorka, komiksová tvůrkyně a malířka Klára Tellnerová, vystupující pod uměleckým jménem Toy Box. S manželem si na půl rozdělili péči o rodinu i domácnost, aby mohla pokračovat ve své umělecké a pracovní kariéře. „Děti jsou ale pro mě pořád priorita. Když s něčím přijdou, štětec odkládám,“ dodává umělkyně.

„Základ mého plánování je, že si čas rozvrhuji do malých časových úseků. Pětadvacet minut pracuji a pět minut mám přestávku. Růžově vyznačená je péče o děti, fialová jsou mé placené zakázky, modrá je malba, oranžový je čas s manželem,“ popisuje ilustrátorka, komiksová tvůrkyně a malířka Klára Tellnerová alias Toy Box svůj týdenní kalendář. Pomáhají jí sladit práci, malbu, péči o rodinu a čas sama pro sebe.

Takto organizovaná začala být až v momentu, kdy před sedmi lety potkala svého manžela. „Měl ve střídavé péči dvě děti a během roku se nám narodila dvojčata. Byl to mazec, první roky jsem nedělala nic jiného, než se starala o děti. To mě donutilo radikálně přehodnotit svůj čas. Vypadalo to, že už se nikdy nedostanu k práci ani malbě. Zároveň jsem ale věděla, že děti jsou má priorita,“ vysvětluje.

Systém kartiček

Aby zjistila, jak si čas efektivně zorganizovat, přečetla knihy jako Atomové návyky od Jamese Ceara nebo Better Than Before od Gretchen Rubinové. Život jí ale změnila především kniha Evy Rodskyové, která je do češtiny nešťastně přeložena jako Supermatky nemusí být šílené. Přelomová myšlenka spočívá v tom, že si pár férově na půl rozdělí péči o děti i domácnost.

Druhá směna To jsou domácí práce, které děláme dlouho předtím, než odejdeme do práce, a ještě déle poté, co se vrátíme domů. Je to neplacená směna, která začíná brzy a končí pozdě a kterou nemůžeme vynechat. Pokud máte děti, pracujete každý den na dvě směny Neviditelná práce Veškerá zákulisní činnost zajišťující hladké fungování rodiny, které si většinou nikdo nevšimne a málokdy ji někdo ocení. Nová pasta na zuby je ve skříňce. Nemáte zač. Emocionální práce Tento termín se vyvinul v popkultuře a zahrnuje činnosti související s „udržováním vztahů“ a „zvládáním emocí“. Patří sem například telefonát manželovým rodičům, posílání nejrůznějších přání, nákup kytičky pro paní učitelku a zvládnutí hysterického záchvatu dítěte v nákupním centru.

„Manžel polovinu času tráví s dětmi, dělá s nimi úkoly, chodí ven. To obnáší také neviditelnou práci jako komunikaci se školkou, zařizování dárků pro spolužáky nebo doktory,“ popisuje Toy Box a říká, že její partner s takovým nastavením neměl problém. Studoval genderová studia a předtím, než se seznámili, bez problému zvládal střídavou péči v režimu půl na půl.

Systém Evy Rodskyové funguje tak, že si pár napíše na kartičky všechno, o co se stará v rámci domácnosti a rodiny. Jednotlivé činnosti si následně rozdělí. „Jde tady o férovost, aby každý z partnerů měl to, co mu vyhovuje a co mu jde. V naší domácnosti neuznáváme tradiční rozdělení na mužské a ženské práce, můj muž tak například žehlí a dívá se u toho na Oktagon,“ popisuje Toy Box. Dodává, že velká výhoda takového systému je, že je každý zodpovědný za vykonání daného úkolu od začátku do konce a nikdo jiný mu do toho nemluví.

„S partnerem se shodnete pouze na takzvaném minimálním standardu péče. Například že vytřít podlahu pro vás oba znamená, že na ní nejsou chlupy a stopy od bláta.“ Toy Box říká, že jim tento systém vyřešil každodenní malicherné hádky. „Dřív jsme se hodně hádali ohledně toho, kdo má vynést koš. Teď o tom není pochyb. Když není utřená linka, už vím, že to není moje starost,“ říká a dodává, že časem se o tento systém podělí také s dětmi.

S manželem si společné plány na následující týden dělají každou neděli. „Díváme se, co nás čeká v následujících dnech a někdy i týdnech. Také se bavíme o tom, co je třeba koupit, opravit, kdo má narozeniny. Spolupracujeme a snažíme se najít takové řešení, které vyhovuje oběma stranám,“ říká.

Díky meditaci se nevykořisťuju

Česká výtvarnice začala před několika lety otevřeně mluvit o tom, že trpí depresemi a úzkostmi, prioritou v jejím plánování je tak kromě péče o děti také její mentální stav. „Abych duševním propadům předcházela, musím se cítit v pohodě. To znamená, že si dávám pozor, abych moc nepracovala, dobře spala a cvičila,“ říká.

Když děti vypraví do školy, každé ráno cvičí 40 minut podle fitness trenérky a influencerky Chloe Tingové, následně se osprchuje studenou vodou a medituje. Meditaci věnuje denně minimálně deset minut, pokud má „hlavu jako pátrací balon“, prodlouží ji i na půl hodiny. „Dělám tu nejjednodušší meditaci, kdy se jen soustředím na dech a nezabývám se svými myšlenkami,“ popisuje.

Meditace jí pomáhá vnímat samu sebe a svou energii. „Přestanete se vykořisťovat a přepínat. Vyznávám tvrzení: Když nemůžeš, tak si odpočiň,“ říká a dodává, že s dětmi to jiným způsobem ani nejde. „Nastavila jsem si v hlavě, že se snažím na všechny požadavky svých dětí odpovídat laskavě. Se čtyřmi dětmi je to práce pro zenového mnicha. Abych toho tak byla schopná, musím mít mentální sílu. Když na někoho začnu křičet nebo chci, aby moc uklízeli, je to pro mě zpráva o tom, že přestávám být v pohodě,“ říká výtvarnice, která nepracuje více než osm hodin denně a stejný počet hodin se snaží věnovat také spánku.

Plánování není opresivní nástroj

Toy Box si plánování každé dva nebo tři dny reflektuje. Poznatky si zapisuje do notesu, ale upozorňuje, že se nejedná o žádné hodnocení. I v tom jí pomohla meditace. „Získala jsem určitý vnitřní klid, kdy jsem s věcmi víc v pohodě tak, jak jsou,“ říká a čte ze svých posledních zápisků: „Píšu, že jsem se nevyspala dobře a že jsem následující den byla hodně na telefonu. Kvůli tomu si dělám reflexi – často díky ní vypozoruju, odkud například plyne neschopnost se soustředit,“ říká.

I z toho důvodu má její týdenní rozvrh dva sloupce – jeden je plán, druhý je realita. „Často si večer říkám: Ty jo, kolik jsem udělala těch ilustrací, vždyť je to málo. Pak se ale podívám a vidím, že mi volala babička, děti byly nemocné nebo se porouchalo auto. Uvědomím si, že není moje vina, že určité věci neovlivním. Díky tomu se přestanu obviňovat a říkat si, jak málo jsem toho zvládla,“ vysvětluje.

Plánování vnímá jako nástroj laskavosti sama k sobě. „Tady například vidíte, že jsem od 11. do 16. června byla s mámou ve Vídni, předtím jsem byla s kamarády na koncertě. Celé volné dny si nijak zvlášť neplánuji, prostě je vynechám a pak začnu zase od prvního pracovního dne,“ popisuje

Toy Box na sebe dřív laskavá nebyla a říká, že až odborná pomoc jí pomohla „zorganizovat si život“. „Lidé, kteří říkají, že nemají čas dělat to, co by chtěli, mají většinou psychické problémy. Vidím to u svých žáků, kteří chtějí tvořit komiks, ale říkají, že na to nemají čas. Důvod je ale jinde,“ myslí si Toy Box, která tvorbu komiksu vyučuje v pražské Aeroškole.

„Mluví k sobě neuvěřitelně sebemrskačsky, tak, jak by si to k nikomu jinému nedovolili. Když se jim něco nedaří, bičují se za to a říkají, že vůbec nemají talent. To je důvod, proč netvoří. Pokud o své tvorbě budete takto mluvit a přemýšlet, je logické, že nemáte tendenci se k ní vrátit. Začátkem tvůrčí práce je naučit se ocenit se za to, co jste zvládli, a postupovat po malých krůčcích,“ říká umělkyně, která za svůj komiks Moje kniha Vinnetou získala v roce 2015 Cenu Muriel za nejlepší český komiks.

Proč nemaluju

Toy Box se svěřuje, že co se týká vlastní tvorby, sama se potýká s pocity viny. „Když maluji, mám tendenci si připadat jako dvakrát neužitečný člověk. Když jako maminka od dětí vydělávám peníze, můžu to zdůvodnit tím, že jsou na botičky. Pokud se ale věnuji volné tvorbě, která není zaplacená přímo, mám problém si uvědomit, že když jdu malovat plátna, mám na to nárok a neberu čas rodině,“ říká Toy Box, jejíž obraz Delirium I Want You Back se na začátku února na podporu Ukrajině vydražil za 200 tisíc.

V současné době tvoří sérií obrazů pod názvem Proč nemaluju. Na plátnech se objevuje koš naplněný prádlem nebo rozbitý šálek kávy. „Je o tom, jak čas na malbu koliduje s časem na domácí práce. Vím, že když večer dodělám zakázky na ilustrace, můžu malovat, ale je tady zase ta hora prádla nebo myčka,“ popisuje výtvarnice, která zároveň upozorňuje, že se nejedná o žádnou kritiku. „Jsem vděčná za to, že děti mám a můžu o ně pečovat. Můj život to hrozně obohatilo a rozměr, kdy se musíte o někoho druhého starat, mi moc pomohl. Plyne z toho mé duševní zdraví a klid. Právě v těhotenství jsem si poprvé uvědomila, že chci, aby mé děti měly mámu, která je v pohodě,“ vysvětluje a říká, že jim nechce předat vzor matky jako nějaké „supervýkonné mašiny“.

„Nechci, aby měly vzpomínky na maminku, která byla hrozně výkonná, zvládala toho moc a měla na sebe milion nároků. To podle mě není cesta ke štěstí. Chci, aby měly vzpomínku na to, jak jsme spolu pekli, chodili do bazénu, četli si pohádky, jezdili na výlety. To je pro mě mnohem důležitější jim předat než to, že po sobě chcete nějaké výsledky. Chci jim předat laskavost sama k sobě.“