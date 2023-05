I psi mají žaludeční nevolnost. Jak cestovat v létě se zvířaty?

U Olbramovic na Benešovsku v pondělí havarovala cisterna převážející letecký benzin. Skončila převrácená v příkopu, dvaapadesátiletý řidič utrpěl lehké zranění. Silnice I/3, která je hlavním tahem z Prahy na Tábor, byla zhruba šest hodin uzavřená. Dopravu na místě řídila policie, objízdná trasa vedla přes Olbramovice. Hasiči museli palivo přečerpat do náhradní cisterny, odtahová služba poté vozidlo vyprostila, vyplynulo z informací policie, hasičů a záchranné služby.

Nehoda byla hlášena po deváté hodině ráno. "Řidič uvedl, že se vyhýbal drobné zvěři, strhl volant a nejprve narazil do svodidel a poté havaroval do příkopu," řekla novinářům policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Dodala, že v cisterně bylo kolem 12 tisíc litrů paliva a uniklo jen asi deset litrů. Totéž potvrdil mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora. "Nedošlo k žádnému velkému úniku z cisterny, pouze něco málo přepadem, ale opravdu velmi malé množství do deseti litrů," uvedl.

Hasiči místo nehody zajistili a udělali protipožární opatření. Majitel cisterny by měl odtěžit asi dva až tři metry krychlové kontaminované zeminy. Provoz na I/3 byl obnoven ve tři hodiny odpoledne, informoval policejní mluvčí Pavel Truxa.