Šťastný horník z Tanzanie našel dva vzácné drahokamy, prodal je za 81 milionů

Horník z Tanzanie se stal doslova přes noc milionářem, když objevil zatím dva největší známé tanzanity, drahokamy, které se vyskytují jen na území této země na východoafrickém pobřeží a používají se k výrobě šperků. Z prodeje surových drahokamů, které váží dohromady 15 kilogramů, šťastný nálezce Saniniu Laizer utržil 3,4 miliony dolarů (asi 81 milionů korun).

| Foto: The Ministry Minerals of Tanzania

"Zítra bude velká párty," řekl redaktorům Laizer, který má čtyři ženy a více než 30 dětí. Novopečenému milionáři po telefonu pogratuloval i samotný tanzanský prezident John Magufuli, podle kterého nález dokládá bohatství země.

Když se Magufuli v roce 2015 ujímal prezidentského úřadu, sliboval, že bude usilovat o zvýšení příjmů plynoucí vládě právě z těžebního sektoru. Soukromí horníci, mezi něž patří i Laizer, musejí mít k hledačství tanzanitu státní licenci, i přesto ale dochází k nelegální těžbě.

Tanzanit, jež proslavila společnost Tiffany & Co, je jeden z nejvzácnějších drahokamů na planetě a podle tanzanských geologů se jeho zásoby do dvaceti let zcela vyčerpají, uvádí BBC. Modrý kámen má z různých stran různá zbarvení s odlesky zelené, červené nebo fialové. Jeho hodnota záleží kromě čistoty právě i na barvě. Až doposud vážil nejtěžší nalezený surový drahokam 3,3 kilogramy.

Laizer plánuje žít stejně jako doposud a nadále chovat krávy. V blízkosti svého bydliště v oblasti Manyara chce ale zbudovat obchodní centrum a školu, protože mnoho chudých dětí v jeho okolí nemá nyní přístup ke vzdělání.