Ind se před dvěma lety ztratil své rodině. Našel se díky videu policisty na TikToku

Ind R. Venkateshwarlu se díky karanténě po dvou letech znovu shledal se svou rodinou. Muž, který špatně slyší i mluví, se totiž v roce 2018 omylem dostal stopem 2000 kilometrů daleko od svého domova. Zachránilo ho až video jednoho policisty, který v době pandemie rozdával jídlo chudým a natáčel si to. Díky záznamu jej jeho příbuzní konečně našli.

Jak informoval zpravodajský web stanice BBC, R. Venkateshwarlu bydlel celý život ve vesnici v indickém státu Telangána, kde stejně jako jeho žena a pět dětí pracoval jako dělník. V dubnu 2018 si ale muž, který má značné problémy se sluchem i s mluvou, vlezl do náklaďáku, který ho měl odvézt za prací do jiné vesnice.

"Můj táta tam usnul, a když řidič, který o něm nejdřív nevěděl, o několik kilometrů dál zjistil, že je uvnitř, tak ho jen tak vyhodil uprostřed cesty," popsal pro britský web Indův syn R. Peddiraju. Po chvíli se muži podařilo stopnout jiný náklaďák a doufal, že ho odveze zpátky domů. Za několik hodin jízdy ovšem přišel na to, že auto celou dobu mířilo úplně opačným směrem.

Když z vozidla vystoupil, ocitl se v Ludhijáně, průmyslovém velkoměstě ve státě Pandžáb na severu Indie. Tam Venkateshwarlu nedokázal nikomu vysvětlit, co se mu přihodilo. Nejenže měl totiž potíže se sluchem a s mluvou, ale navíc neovládal pandžábštinu. Po další dva roky ho tak zachraňovalo jen jídlo, které mu místní lidé darovali.

Jeho rodina se ho mezitím snažila s pomocí policie marně najít v Telangáně. Inda ze svízelné situace vysvobodila až šťastná náhoda.

Pomohl až policejní TikTok

Pandžábský policejní strážník Ajaib Singh se v době karantény, kterou Indie zavedla kvůli šíření koronaviru, rozhodl rozdávat jídlo a další nezbytné potřeby pracovním imigrantům a nezaměstnaným žijícím v chudobě na ulici. Ze své charitativní akce policista natáčel i videa, která následně zveřejňoval na sociální síti TikTok, kde si jeho kanál oblíbilo přes 800 tisíc sledujících.

V jednom videu zveřejněném v březnu Singh rozdával jídlo lidem, kteří si našli útočiště pod silničním nadjezdem. Tehdy si kamarád syna ztraceného Inda všiml, že jednou z osob na záznamu, by mohl být právě Venkateshwarlu.

Následně na to upozornil rodinu, která se spojila s policisty v Ludhijáně. Ti pak muže vystopovali a pomocí videohovoru ho propojili s jeho synem. "Když jsme se konečně znovu viděli, oběma nám vyhrkly slzy. Pak mi táta svými posunky naznačil, že by chtěl, abych ho vzal domů," svěřil se Peddiraju.

Policie mu však nejdřív řekla, že si pro otce bude moci přijet, teprve až karanténa skončí. "Tak dlouho jsme čekat nemohli, a tak jsem si zařídil speciální povolení, abych mohl cestovat napříč státy," přiblížil Peddiraju.

Do týdne se mu podařilo dorazit do Ludhijány a nyní už je i se svým otcem zpátky v domovské vesnici. "Je to poprvé, co nás táta na tak dlouhou dobu opustil. Poslední dva roky jedl jenom chleba roti, takže první, co jsme s rodinou udělali, bylo, že jsme ho pořádně nakrmili horkou domácí rýží," uvedl Peddiraju.