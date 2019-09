Demi Mooreová: V patnácti jsem byla znásilněna, matka mě prodala za 500 dolarů

Slavná americká herečka Demi Mooreová v pořadu Good Morning America prozradila, že byla v patnácti letech znásilněna v domě, kde žila se svou matkou, která ji násilníkovi prodala za 500 dolarů, v přepočtu necelých 12 tisíc korun. Incident popisuje ve své nové autobiografii, kde píše o vyrůstání s psychicky nemocnou matkou. Ta zemřela před 21 lety.

Herečka popisuje svoje dospívání s psychicky nemocnou matkou v autobiografii Inside Out. | Foto: Shutterstock

Hollywoodská hvězda Mooreová v pořadu americké televizní stanice ABC uvedla, že násilník, který její matku znal, na ni čekal doma. V knize s názvem Inside Out herečka popisuje, že jí muž řekl: "Jaké to je, být prodaná vlastní matkou za 500 dolarů?"

"Byla to prostě transakce. Umožnila mu to ale a poškodila mě," řekla Mooreová.

Hereččina matka byla alkoholička, která dospívající dceru tahala s sebou po barech, aby si jich muži všimli, cituje z knihy britský deník The Guardian. Zemřela v roce 1998.

Mooreová v knize uvádí, že matka se poprvé pokusila o sebevraždu, když jí bylo dvanáct let. "Svými dětskými prstíky jsem jí z pusy vyhrabávala prášky, které se snažila spolknout," píše. V interview pak přiznala, že o sebevraždu se pokusila ještě několikrát. "Moje dětství skončilo, byl to moment, který mi změnil život," dodala.

Dnes 56letá herečka patřila mezi hollywoodské hvězdy především v 90. letech, a to díky rolím ve filmech Duch, Pár správných chlapů či Neslušný návrh. Do filmového světa prorazila o desetiletí dřív snímky Za to může Rio či Eliášův oheň.

Herečka v knize, kterou věnovala matce a svým třem dcerám, píše také o boji s drogami, alkoholem a depresemi.

V 80. letech prošla léčením a v těžkých depresích se ocitla v roce 2012 po rozchodu s někdejším manželem Ashtonem Kutcherem. Přestaly s ní mluvit děti, které má s exmanželem Brucem Willisem, a nakonec skončila v péči lékařů poté, co zkolabovala po otravě oxidem dusným.