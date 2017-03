Harvardská univerzita ocenila Rihannu za její filantropické aktivity a boj proti rakovině

před 50 minutami

Zpěvačka získala ocenění za zlepšení podmínek léčby rakoviny na rodném Barbadosu a za založení nadace pro karibské studenty.

Americká zpěvačka Rihanna převzala tento týden cenu Harvardské univerzity pro filantropa roku 2017. Ocenění získala za zlepšení léčby rakoviny na karibském Barbadosu, kde se narodila, a dále za založení stipendijního programu pro karibské studenty, kteří navštěvují vysoké školy ve Spojených státech, uvedl server RollingStone.

Ředitel Harvardské nadace Allen Counter vyzdvihl zpěvaččino úsilí v obou aktivitách. "Rihanna nechala postavit centrum pro onkologii a nukleární medicínu - pro diagnostiku a léčbu rakoviny prsu v Nemocnici královny Alžběty v Bridgetownu na Barbadosu," odůvodnil Counter.

.@rihanna to receive Harvard Humanitarian award for work supporting healthcare and education in developing countries https://t.co/XuWtLu674L pic.twitter.com/YTM0VWlF6R — Harvard Alumni Assoc (@HarvardAlumni) February 28, 2017

"Založila také stipendijní program Clara and Lionel Foundation pro studenty z karibských zemí, kteří navštěvují vysokou školu v USA. A podporuje projekt globálního partnerství pro vzdělávání a globální občanství. Tato několikaletá kampaň poskytuje dětem přístup ke vzdělání ve více než 60 rozvojových zemích, přičemž přednost mají dívky a ti, kteří se nemohou ke vzdělání dostat," dodal.

Tak jsem to dotáhla na Harvard

Cenu převzala Rihanna v univerzitním Sanderově divadle. "Tak jsem to dotáhla na Harvard," začala svou řeč vtipem. "Nikdy v životě by mě to nenapadlo, ale je to skvělý pocit," řekla autorka popových hitů.

Připomněla také, že jako dítě viděla v televizi reklamu, která nabádala diváky, aby darovali 25 centů na pomoc dětem. "Řekla jsem si: Až vyrostu a zbohatnu, budu zachraňovat děti po celém světě," uvedla zpěvačka.

Kromě toho ve své řeči uctila lidi, kteří jí inspirovali ve filantropických aktivitách, např. dívka, která v šesti letech zemřela na leukémii, a zpěvaččina babička bojující s rakovinou. To všechno stálo za založením nadace Clara Lionel Foundation v roce 2012.

Global Ambassador for Education @rihanna working with students in Malawi to further the #CLF mission. pic.twitter.com/bQoqKgqf7C — Clara Lionel Fdn (@ClaraLionelFdn) January 29, 2017

Pomoc jedné osobě

"Všechno, co musíte udělat, je pomoci jedné osobě a neočekávat nic na oplátku. To je pro mě dobročinnost. Lidem se to zdá příliš těžké. Ale pravdou je - a to ta malá holčička sledující reklamu nevěděla -, že nemusíte být bohatí, abyste někomu pomohli. Nemusíte být slavní. A nemusíte mít vysokoškolské vzdělání," prohlásila Rihanna.

Na konci své řeči vyzvala přítomné, aby začali také pomáhat jakýmkoliv způsobem alespoň jedné osobě.

Rihanna není první celebritou, která harvardskou cenu získala. V roce 2011 ji obdržel Lionel Richie. Mezi další držitele patří generální tajemník OSN Kofi Annan, tenisová hvězda Arthur Ash či herec James Earl Jones. V loňském roce byla oceněna držitelka Nobelovy ceny za mír Aun Schan Su Ťij.

autor: Magazín