Harry a Meghan zklamali královnu i Brity. Vévodkyně se vrátí k filmu, tvrdí odborník

Vévodové ze Sussexu se necelé dva roky po svatbě rozhodli odstoupit ze svých oficiálních rolí v britské královské rodině. Oznámili to na Instagramu, aniž by se předem poradili s královnou. Jejich krok vyvolal pozdvižení po celém světě. Podle historika Kamila Rodana nabyli dojmu, že si mohou dělat, co chtějí. Tak jednoduché to ale nebude.

Nezvyklému kroku 35letého Harryho a jeho ženy předcházela měsíční rodinná dovolená, kterou strávili v Kanadě s matkou vévodkyně, a také podzimní prohlášení, kdy zažalovali bulvár a řekli, že je role uvnitř "královské firmy" vyčerpávají.

"Je to souběh mnoha věcí. Jednak je to dáno jeho výchovou, Diana je vychovávala k tomu, aby formulovali svoje názory a říkali, co si myslí, a nestali se obětními beránky," zamýšlí se Kamil Rodan, specialista na královské rody ze Slezského zemského muzea v Opavě. "Vzal si manželku, která je z úplně jiného prostředí a má svoji hlavu. Už když se brali, prohlásila, že nebude loutkou. Američané jsou vychovávaní k tomu, aby byli sebevědomí, asertivní a buřiči, což v sobě má. A je to posíleno tím, že je z uměleckého prostředí," tvrdí historik s tím, že vévodkyně ani nerozumí britské mentalitě.

Meghan si v říjnu v emočně vypjatém rozhovoru pro dokument televizní stanice ITV postěžovala, jak těžké bylo čelit tlaku po narození syna Archieho. Princ Harry pak poukazoval na "nesmírný mediální tlak" a to, jak jeho manželku stíhá a osočuje bulvární tisk. Zmínil, že mu to připomíná situaci jeho matky, lady Diany.

Nepochopitelný krok

Je pravděpodobné, že Harryho ke kroku přemluvila Meghan, myslí si Rodan. Podle něj je nepochopitelné, že na jednu stranu chce vévoda být soukromou osobou a vydělávat si na živobytí, ale také hodlá podporovat královnu.

Historik zmiňuje jejich důležitou roli v britském společenství, kdy mají zastupovat prince Charlese jako oficiálního představitele Commonwealthu a být i oporou princi Williamovi, který se jednoho dne stane britským králem. "Teď se dozvídáme, že se rozdělili jejich cesty a už si nerozumí," glosuje Rodan a dodává, že velkým přešlapem už byla i jejich neúčast na tradičním rodinném vánočním setkání v Sandringhamu.

Odborníci na královskou rodinu se shodují, že středeční krok vévodů je nepochopitelný. Zpráva zaskočila také například znalce královské rodiny Jindřicha Forejta. "Měl jsem pocit, že je to jenom další scénář nějaké série o královské rodině," uvedl v rozhovoru pro Českou televizi. "Toto by se nemohlo stát před deseti lety," narážel na sdělení publikované na instagramovém účtu.

Vévodové ze Sussexu sice uvedli, že chtějí odstoupit ze svých rolí, zároveň však připustili, že dostojí svých závazků vůči královně, společenství a organizacím. "Proč se tedy nevzdali i titulu?" klade si otázku Forejt. "Je to jako dort, jako by si z něj vzali jenom část a nechali korpus," dodal.

Je to pokrytectví a zrada

Vévodové podle Kamila Rodana nabyli mylného dojmu, že si mohou dělat, co chtějí. "Britové jsou šokovaní, protože nechápou, co víc (vévodové) chtějí," myslí si historik. "Beru to jako pokrytectví, nechat se jmenovat vévodou ze Sussexu, nechat povýšit manželku do stavu vévodkyně a pak říct, že odcházím. To se nedělá. Princezna Anna (jediná dcera Alžběty II. a prince Philipa, pozn. red.) to udělala před svatbou, zřekla se titulu pro své děti," vysvětlil.

O tom, že jsou Britové hluboce zklamaní, svědčí i reakce vedení Muzea voskových figurín Madame Tussauds v Londýně, které nechalo odstranit sochy vévodů. "Myslím si, že Britové jsou skutečně zklamaní, rozhořčení a nechápou to. Ať byly jakékoliv excesy, vždycky královské rodině odpustili, i Harrymu. A ten je teď zradil," tvrdí Rodan.

Historik připomíná, že za peníze britský daňových poplatníků vystrojila královská rodina Harrymu a Meghan obrovskou svatbu jejich snů a nechala je opravit si dům ve Windsoru. "Britové to berou tak, že Harry by měl být vděčný, protože od narození žije z jejich peněz a prožili s ním všechny jeho skandály. A od té doby, co má manželku, stáhl se z veřejnosti a více méně nedělá nic pro Británii," tvrdí odborník z opavského muzea.

Právě zdroje příjmů jsou teď diskutovaným tématem. Harry a Meghan uvedli, že se chtějí stát finančně nezávislými, britská média ale píší, že vévodové přijdou o finance od královny, ale pořád jim zůstávají fondy prince Charlese.

Ponechají si také bydliště v královnině sídle Frogmore Cottage ve Windsoru. Vévodové by rádi rozdělili svůj čas mezi Velkou Británii a Severní Ameriku, chtějí vychovávat syna Archieho tak, "aby si vážil královské tradice, do které se narodil", a hodlají se soustředit na "nový charitativní subjekt".

Vévodkyně se vrátí k filmu. Co bude dělat Harry, je záhadou

Právě pracovní stránka vévodů zůstává pro mnoho odborníků a momentálně zřejmě také členy britské královské rodiny záhadou. Majetek prince Harryho je odhadován údajně na 27 milionů liber, Meghan si svým hraním taktéž přišla na zajímavou sumu. V současné době si podle pravidel však nemohou jinak vydělávat.

Podle Rodana je pravděpodobné, že se vévodkyně Meghan bude chtít vrátit k filmu, jako po tom toužila také monacká kněžna Grace. "Nedovedu si představit, co bude dělat Harry. Školy klasického typu nemá a byl v armádě, takže buď by dostal funkci tam, nebo nevím, co by dělal," zamýšlí se historik.

Diskutuje se tak o možnosti, že Harry a Meghan využijí své popularity na sociálních sítích nebo budou řečnit na různých akcích po celém světě. Jindřich Forejt v rozhovoru pro Českou televizi připomněl, že dát se cestou "normálního života" mimo královskou rodinu se dříve pokusil také nejmladší syn královny Alžběty II. Edward.

Rodan si myslí, že velkou roli mohl v rozhodnutí sehrát i fakt, že Harry byl vždycky považován "za toho druhého" po Williamovi. "Možná to berou tak, že jsou upozaďováni. Už několikrát vystřelili bombastickou zprávu, aby je přehlušili. A teď jsou narozeniny Kate (ve čtvrtek, pozn. red.) a vystřelili takovou zprávu, aby byli v hlavních zprávách," myslí si Rodan. "Ona je herečka, takže v ní je touha být na titulkách," dodává.

Změna marketingové strategie a komunikace

Součástí rozhodnutí vévodů postavit se na vlastní nohy je kromě nespecifikované role externích spolupracovníků rodiny také nový přístup k oznamování novinek z jejich života. Pár si zařídil novou webovou stránku a oznámil, že hodlá změnit 40 let starý přístup ke sdílení informací s veřejností.

Zásadní pro ně bude sdílení na sociálních sítích. "To je marketing. Co se stane, když řeknete, že nebudete zveřejňovat fotky nikde jinde než na svém Twitteru nebo Instagramu? Všichni novináři budou viset na jejich profilu a čekat, až tam hodí nějakou fotografii," glosuje Rodan. A dodává, že vévodové William a Kate zveřejňují fotky taktéž přes sociální sítě.

Královští zpravodajové teď očekávají, jak se zachová britská panovnice. Alžběta II. posledních pár měsíců prochází tvrdými zkouškami. Na podzim se ocitl v nemilosti veřejnosti princ Andrew kvůli vztahům s kontroverzním podnikatelem Jeffreym Epsteinem. Nyní kartami v dříve dobře fungující "královské firmě" zamíchal vnuk Harry se svou ženou.

Podle novinářky Ireny Cápové, která se specializuje na britskou královskou rodinu, nelze v současnosti žádné velké oficiální vyjádření Alžběty II. očekávat. Myslí si, že je rozladěná a vyčkává dalšího vývoje.

Královské varování

Královská rodina se podle historika Kamila Rodana postupně rozmělňuje a panovnice se najednou nemůže spolehnout na lidi, se kterými počítala. "Ví, že má Williama, kterému měl Harry pomáhat. Pěstovali v nich to, že jsou tady pro sebe a mají se podporovat. Stejně, jako je to v jiných rodinách, vstoupily do toho ženy a najednou vztahy kolabují a narušují se. Myslím si, že královna to vnímá tak, že se rozpadá rodina."

Alžběta II. dala svým vyjádřením jasně najevo, že odchod nebude tak jednoduchý, jak si vévodové ze Sussexu představují. "Mohlo to být i varování. Dala najevo, že ona je ta, která jim všechno umožňuje, dodává jim relativní klid a určuje do jisté míry jejich životy. Myslím si, že si je pozvou, budou chtít slyšet jejich vizi a budou řešit, jak to vidí královská rodina. Je otázka, jak budou nekompromisní a jak se rozejdou," dodává.

Poslechněte si, co říká o megxitu novinářka Irena Cápová: