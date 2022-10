Grand Prix Architektů 2022 získal projekt pražské Kunsthalle

Při zřícení mostu pro pěší v západoindickém státě Gudžarát zemřelo nejméně 134 lidí, uvedl v úterý podle agentury AP představitel místní vlády. Stanice BBC uvádí, že neštěstí nepřežilo 141 lidí. Úřady kvůli neštěstí zatkly devět lidí včetně manažerů firmy zodpovědné za údržbu stavby. Nově zrekonstruovaný visutý most přes řeku ve městě Morbi spadl v neděli, v tu dobu na něm byly davy lidí.

Podle agentury Reuters je mezi mrtvými mnoho dětí. Úřady státu Gudžarát zahájily vyšetřování. Gudžarátská policie oznámila, že zatkla devět lidí, kteří jsou všichni spojení s firmou Oreva, odpovědnou za údržbu a provoz mostu. Vyšetřováni jsou v souvislosti s obviněním ze zabití, nikoliv z vraždy, řekl podle BBC zástupce policie. Dva ze zatčených pracují na manažerských pozicích, dva jsou prodavači lístků na místě. Mezi zbývající pěticí jsou najatí opraváři a ochranka mostu. Společnost Oreva vyjádření policie nekomentovala.

V době, kdy se most zřítil, na něm podle úřadů bylo až 500 lidí a konstrukce nevydržela kvůli přetížení. Na záchranné operaci se podílejí potápěči, jednotky pobřežní stráže s loděmi a desítky vojáků. Vyhledávání těl komplikuje kalná voda, někteří lidé mohli zůstat pod zřícenou konstrukcí. Do dnešního rána se podařilo zachránit přes 170 lidí. Lidé padali do řeky z desetimetrové výšky, některým se podařilo zachytit se konstrukce.

Dvě krematoria ve městě Morbi jsou zavalena těly mrtvých, uvedla BBC. V případě, že zahynuly celé rodiny, provádějí pohřební rituály místní lidé. Nejméně 35 obětí byly děti mladší 14 let.