Papírovou hvězdu měl v okně skoro každý. Geniální marketing využili i podvodníci

S nadsázkou jde o marketing na hraně geniality. Do projektu s papírovou hvězdou se zapojily po dobu několika let stovky tisíc lidí, reklamní symbol lidé dobrovolně na okna lepili od roku 2001. Nejen děti tak z okna vyhlížely modrá auta s hlídkou v naději, že vyhrají. Někdy ale u lidí místo moderátora s kamerou zazvonili podvodníci. Podívejte se na nový díl pořadu Zpátečka.

Geniální marketing: Orionu se díky lepení hvězdy do oken v roce 2001 zvýšily tržby o 12 % | Video: Aktuálně.cz

V roce 2001 čokoládovna Orion zaslala formou neadresovaného mailingu lidem leták s papírovou hvězdou. Do schránek ji postupně dostalo 90 procent všech českých domácností. Rodiny tak začaly s vidinou výhry v soutěži vylepovat logo společnosti do svých oken. A ještě si dobrovolně nakoupily sladkosti, aby případně vyhrály co nejvíc peněz.

Za hvězdu v okně totiž lidé získali 25 tisíc a za každou sladkost od Orionu pak po pěti tisících. Celkově mohli obdržet maximálně 100 tisíc a někdy k tomu i automobil. I když lidé v naději čekali na svou výhru, soutěž vyhrála hlavně společnost Nestlé Česko, která čokoládovnu Orion vlastní od roku 1992. Za rok 2001 se jí totiž v době konání soutěže podle webu Marketing & Media zvýšily prodeje o 12 procent.

Soutěž fungovala několik let, vždy 40 dní v jednom roce. Orion tým vybral každý den jednu domácnost, která měla šanci vyhrát. Na televizi Nova byl pak denně krátký sestřih výběru domácností a předání výhry vítězům. Lidí čekajících u oken na takzvanou "Orion hlídku" ale využili i podvodníci. Hlavně u starších lidí tak občas zazvonil falešný Orion tým, který se je snažil obrat o peníze.

"Většinou zazvonili u dveří domů, na jejichž oknech měli majitelé vylepenou čtyřcípou hvězdu. Představili se jako zástupci soutěže a vylákali buď na starších obětech peníze, nebo jim sebrali úspory a cenné předměty," uvedla v roce 2008 komisařka Zuzana Pidrmanová z Policejního prezidia České republiky pro Brněnský deník.

K bizarní situaci došlo v Jihomoravském kraji. Největší počet případů falešného Orion týmu bylo nahlášeno v roce 2006, i když se v tu dobu zrovna žádná soutěž nekonala. Orion se snažil lidi varovat tím, že zveřejnil konkrétní informace týkající se návštěvy jejich hlídky - vždy šlo o čtyřčlenný tým v tmavomodrém oblečení s logem firmy s moderátorem i kameramanem. I přesto ale někteří podvodníkům uvěřili.

Na vylepování hvězdy do oken vzpomínají lidé nejen na sociálních sítích dodnes. "Svět byl o něco hezčí, když každý měl v okně svoji Orion hvězdu," napsal například na Twitter uživatel Kryštof. Jiní lidé se zase snažili soutěž zpochybnit a na Facebooku se ptali, jestli opravdu existuje někdo, kdo vyhrál. Mnoho komentujících ovšem potvrdilo, že o žádný podvod nešlo. "Kamarádka vyhrála a říkala, že chvilku předtím 'manža' snědl nějaké tatranky, tak mohli mít víc," okomentovala příspěvek jedna z uživatelek..

Speciální tvar se jim stal osudným. Vlnky jsou dnes kultem, lidé je chtějí zpět