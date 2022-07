Konec "vegetariánských steaků a párků". Francie zakáže matoucí názvy potravin

Čeští kriminalisté ve spolupráci s policisty z několika dalších zemí Evropské unie zadrželi devět členů mezinárodní organizované skupiny, která podle nich nelegálně převážela migranty původem z Vietnamu přes několik států včetně Česka většinou do Francie nebo Británie. Šest lidí detektivové obvinili v Česku, jeden člověk byl zadržen v Německu a řeší se jeho vydání do Česka, zbývající dva jsou stíháni v Maďarsku. V případě pravomocného odsouzení hrozí všem obviněným dva až osm let vězení. V tiskové zprávě to dnes oznámil mluvčí policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu služby Jaroslav Ibehej.

Akci s krycím názvem BRANCH měl na starosti společný vyšetřovací tým složený z policistů Belgie, Polska, Německa, Maďarska a České republiky. Podporu jim poskytla unijní justiční agentura Eurojust i evropská policejní agentura Europol.