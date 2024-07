Jeho energie a zuřivý fyzický projev byly nenapodobitelné. Francouzský herec Louis de Funès patřil k nejpopulárnějším filmovým komikům, a to nejen ve své rodné zemi. Snímky se rtuťovitým mužíkem disponujícím neuvěřitelnými mimickými schopnostmi se u nás těšily oblibě i díky dabingu Františka Filipovského. 31. července 1914 by herec, který začínal jako jazzový pianista, oslavil 110 let.

Louis de Funès - mládí Louis de Funès se narodil 31. července 1914 v Courbevoie, předměstí Paříže, ve Francii. Pocházel ze španělské rodiny, jeho rodiče byli přistěhovalci z Andalusie. Mladý Louis byl velmi živé a hravé dítě, což předznamenalo jeho budoucí kariéru komika. Už v dětství si oblíbil hraní na klavír a často bavil své okolí humornými výstupy.