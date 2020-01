Ženský svět fotografky Alžběty Jungrové: Od věznic přes burlesku po akty

Foto

Fotoreportérka Alžběta Jungrová viděla při své práci hodně děsivých věcí - fotila HIV pozitivní děti, překupníky drog, chudobu rozvojového světa. Teď na výstavě Exit v pražské Trafo Gallery představuje úplně jiné snímky. Zachycují především ženy a od dokumentu se stále více odklánějí k výtvarné fotografii.

Alžběta Jungrová prezentuje na výstavě Exit svou volnou tvorbu z posledních pěti let. Právě odchod od reportážní fotografie k volné tvorbě a hledání vlastního světa je jedním z mnoha "východů", které na výstavě může divák najít.

Dalším je vyrovnávání se s pomíjivostí tohoto světa a s definitivní dospělostí. Své pocity vizualizuje Jungrová prostřednictvím postav žen, ať již reálných s vlastními pohnutými osudy, nebo jen abstraktních ženských těl.

Šest cyklů vystavených v prostoru Trafo Gallery ukazuje všestrannost a obrovskou imaginaci Jungrové. Kromě klasické fotografie se zde objevuje i video, umělecká fotografie, fotografická koláž nebo propojení fotografie a malby.

Klasickou dokumentární fotografii zastupuje cyklus fotografií Vězeňkyně. Zachycuje příběhy žen, které se často ocitly až na samotné hranici lidskosti. "Je to pro mě nesmírně zajímavé téma," vysvětluje Alžběta Jungrová. "Svým způsobem stále hledám, kde jsou naše hranice a kam až jsme schopni zajít. Když jsem jezdila po světě, uvědomila jsem si, že člověk vydrží všechno. Co jsme schopni snést, je vlastně neuvěřitelné."

Lehce dokumentární nádech mají i fotografie ze zákulisí burlesky, které vznikají již sedm let. Fotografka sledovala její vývoj a vzestup od vystupování ve velmi skromných podmínkách v zakouřených barech až po představení na jevištích velkých divadel s velkolepou výpravou. Proměňovaly se kostýmy, make-up, choreografie i charakter celé show. Skrze vizuálně bohaté prostředí odhaluje Jungrová krásu i křehkost žen, ale také jejich obrovskou sílu.

Na téma křehkosti a ženskosti navazuje i cyklus velkých černobílých fotografií In the Mood for Love, které jsou velmi osobní výpovědí o lásce a emocích. Další soubory již překračují hranice samotné fotografie, ovšem každý jiným specifickým způsobem.

Divácky vděčné jsou i obrazy, které původně vznikly pro výstavu Po noci přijde ráno ve White Pearl Gallery a na jejichž finální podobě se podíleli sami diváci. Jednotlivé motivy se prolínají v surreálních konstelacích, založených na autorčině specifickém vidění, pracujícím s výrazným kontrastem světla a stínu, ale i principem prostupování a zrcadlení jednotlivých momentů.

Videoprojekce pracuje s podobným principem prolínání jako fotografické koláže, nové médium ale vnáší do příběhů dynamičnost.

Hledání hranice fotografie se nejvýrazněji projevuje na obrazech, které vznikaly ve spolupráci s Martinem Krajcem, Jakubem Janovským a Michalem Škapou. "Vše jsme vždy vymýšleli společně a právě tu možnost kooperace a konfrontace s jiným umělcem považuji za skvělou. Každý používá jiné techniky, jinak nad věcí uvažuje a posouvá dílo," říká Jungrová. Kombinace fotografie tištěné na plátno a malby přináší zcela nový pohled nejen na téma ženy a ženskosti, ale také na celou fotografčinu tvorbu.

K výstavě vychází publikace v grafické úpravě Adama Uchytila, která obsahuje fotografie vystavených děl. Ty doplňuje obsáhlý rozhovor s autorkou.

