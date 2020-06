Výstavu World Press Photo v Praze doprovodí české snímky pandemie

I přes komplikace spojené s pandemií budou na Staroměstské radnici k vidění vítězné fotografie z aktuálního ročníku World Press Photo. Praha se stane první zahraniční destinací, která tuto výstavu představí, a to pouhý týden po premiéře v Amsterdamu. Letos se navíc přidají české reportérky a reportéři s výstavou Koronavirus - život v nouzovém stavu. Je mezi nimi i fotograf Economie Lukáš Bíba.

Tyto dvě výstavy budou podle zástupců společnosti Czech Photo zároveň jedněmi z posledních konaných na Staroměstské radnici před změnou provozovatele výstavních prostor. Začínají 8. června a potrvají do 28. června.

V soutěži World Press Photo se fotografií roku stal snímek ze súdánských demonstrací Japonce Jasujošiho Čiby. Japonský fotograf zachytil poetický moment uprostřed protestů v Súdánu. Snímek Straight Voice (Jasný hlas) zobrazuje mladého muže, který mezi demonstranty v záři světel z mobilních telefonů recitoval básně.

"Je to zkrátka velmi krásná, pokojná fotografie, která shrnuje všechen neklid světa a touhu lidí po změně," poznamenal člen poroty Chris McGrath. Čiba působí jako fotoreportér francouzské tiskové agentury AFP pro východní Afriku a Indický oceán.

Loňský rok se často řešilo téma tygrů v zajetí, k čemuž přispěl i populární dokumentární seriál Tiger King. Fenoménu tygrů chovaných v zajetí se věnoval i americký fotograf Steve Winter, který se svou sérií získal druhé místo v kategorii Problémy dnešní doby. Porota ocenila i dva autory souborů z rozsáhlých požárů v Austrálii. Prvním je Sean Davey z AFP a druhým je Matthew Abbott, který dokumentoval situaci pro Panos Pictures a The New York Times.

Vystaveny budou i snímky zachycující zásadní politické události. Nicolas Asfouri byl se svou sérií z demonstrací v Hongkongu nominován i na Story roku nakonec získal první místo v kategorii Události. Romain Laurendeau dlouhodobě sleduje situaci v Alžírsku, kde vysoká nezaměstnanost a frustrace vyústily v demonstrace. Nechybějí témata jako migrace Jihoameričanů do Spojených států amerických, demonstrace v Chile nebo dlouhotrvající konflikty v Sýrii a na Blízkém východě.

Každým rokem je o soutěž World Press Photo ze strany profesionálních novinářů obrovský zájem. V roce 2019 se do soutěže přihlásilo celkem 4282 fotografů ze 125 zemí. Společně předložili porotě 73 996 snímků.

Výstavu doprovodí české špičky reportážní fotografie, které dokumentují téma koronaviru v Čechách: Lukáš Bíba (Hospodářské noviny, Economia), Ondřej Deml a Roman Vondrouš (ČTK), Martin Divíšek (EPA), Petr David Josek (AP), Dan Materna, David Neff, Michal Růžička a Michal Sváček (všichni Mafra), Nguyen Phuong Thao (Reflex), Barbora Reichová (Český olympijský výbor) a nezávislé reportérky Lenka Klicperová a Jarmila Štuková.

O výstavách

Výstavy budou přístupné od 8. června do 28. června na Staroměstské radnici každý den od 10.00 do 19.00, kromě pondělí, kdy je otevírací doba od 11.00 do 19.00. Základní vstupné činí 150 a snížené 80 korun.

Další informace: www.czechphoto.org