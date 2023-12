Medvěd v ledové posteli, liška v koši na odpadky. Celý svět hlasuje o nejlepší fotce

Foto: Nima Sarikhani, Wildlife Photographer of the Year 2023

Milovníci přírody a fotografie z celého světa právě nyní vybírají snímek, který vyhraje cenu veřejnosti na prestižní soutěži Wildlife Photographer of the Year. Mez pětadvaceti nominovanými je i záběr medvěda na ledovém lůžku, medúzy osvětlené polární září nebo třeba slon na smetišti.

Do hlasování o Cenu veřejnosti se mohou samozřejmě zapojit i lidé v České republice, a to prostřednictvím webové stránky nhm.ac.uk/wpy/peoples-choice. Pětadvacet nominovaných fotografií vybrala mezinárodní porota soutěže Wildlife Photographer of the Year z bezmála padesáti tisíc snímků od fotografů z 95 zemí. Soutěž je organizována Přírodovědným muzeem v Londýně (Natural History Museum).

Hlasovat lze až do konce ledna. Vítěz a čtyři další snímky v pořadí budou vyhlášeny v únoru 2024. Snímky oceněné cenou veřejnosti budou rovněž vystaveny na londýnské výstavě Wildlife Photographer of the Year. Více informací o výstavě lze najít na stránkách nhm.ac.uk/visit/exhibitions/wildlife-photographer-of-the-year.html.