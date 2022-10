Nejlepší fotky přírody roku 2022: Smutné loučení s gorilou a boj trubců o královnu

Foto: Brent Stirton, Wildlife Photographer of the Year 2022

Světová soutěž fotografů přírody Wildlife Photographer of the Year, kterou pořádá Přírodopisné muzeum v Londýně, vyhlásila své letošní vítěze. Hlavní cenu pro fotografa roku si letos vydobyla Karine Aignerová z USA za snímek bzučícího klubka včel, které se točí nad rozpáleným pískem na texaském ranči.

Aignerová je pátou ženou v osmapadesátileté historii soutěže, která získala hlavní cenu. Na její vítězné fotografii jsou vidět včelí trubci, kteří se chtějí pářit s jedinou královnou uprostřed chumlu.

Do soutěže se letos přihlásili fotografové z 93 zemí světa a zaslali porotě ke zhodnocení bezmála 39 tisíc snímků. Ta pak vyhlásila vítěze celkem v 19 kategoriích.

"Fotografové divoké přírody nám nabízejí nezapomenutelné detailní pohledy do života volně žijících druhů a na jejich fascinující chování. Informují také o důsledcích klimatické krize," konstatoval ředitel Přírodopisného muzea Doug Gurr. Zdůraznil také, že záběry ukazují, jak důležité je chránit divokou přírodu. Právě na výstavě v Přírodopisném muzeu jsou od 14. října k vidění vítězné snímky.

Do dalšího, tedy už 59. ročníku soutěže Wildlife Photographer of the Year se mohou fotografové hlásit od 17. října do 8. prosince letošního roku. Více informací k účasti v soutěži je zde: www.nhm.ac.uk/wpy/competition.

Soutěž Wildlife Photographer of the Year byla založena v roce 1965 časopisem BBC Wildlife Magazine, který se tehdy jmenoval Animals. V roce 1984 se k soutěži připojilo Přírodopisné muzeum v Londýně (Natural History Museum) a vznikla její dnešní podoba. Soutěž nyní řídí a vlastní Přírodopisné muzeum.