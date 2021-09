Vzácná Lipnická bible dorazila do Prahy. Fotky ukazují unikátní pohled do zákulisí

Za doprovodu kurátorky Gabriele Holthuisové z Muzea bible ve Washingtonu dorazila v úterý 31. srpna do pražské Národní knihovny velmi vzácná Lipnická bible. Bude zde vystavena dva týdny společně s dalšími středověkými rukopisy. Aktuálně.cz přináší fotoreportáž z instalace výstavy v Zrcadlové kapli Klementina.

"Ten pergamen je neskutečně tenký a jemný," obdivuje kurátorka Gabriele Holthuisová Lipnickou bibli, přestože ji zdaleka nevidí poprvé. Pořád má pro ni obrovské kouzlo. Právě ji opatrně vytáhla z dřevěné přepravní bedny, obřadně ji položila na stůl v Zrcadlové kapli a začala ji s českými kolegy z Národní knihovny chystat k vystavení.

Kolem stolu se tvoří hlouček restaurátorů a expertů na středověké rukopisy. "Už v době svého vzniku stála ta kniha hotové jmění," ozývá se z hloučku, který si s obdivem prohlíží rukopis v černých okovaných deskách.

Rukopis do České republiky dorazil z USA. Patří do sbírek Muzea bible ve Washingtonu. Předtím, než se dostal do Prahy, byl vystaven v Lipnici. Právě odtud pak dorazil do české metropole.

Lipnická bible vznikla před 600 lety. Na výstavě v Zrcadlové kapli ji doprovází několik vzácných rukopisů z fondů Národní knihovny.

"Patří mezi nákladnější pozdně středověké kodexy a je tichým svědkem neklidných časů husitských válek," řekl o bibli Jan Vojtíšek, vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny. "S největší pravděpodobností alespoň zčásti vznikala na hradě Lipnici nad Sázavou, který byl tehdy v držení jednoho z nejmocnějších mužů Českého království, Čeňka z Vartemberka," doplnil.

Další osudy rukopisu nejsou podle odborníků známé, Lipnická bible se opět objevila až ve 20. století, kdy se ocitla v majetku různých západoevropských sběratelů. Na počátku 21. století se nakonec dostala do sbírek Muzea Bible ve Washingtonu.

Expozice nazvaná Lipnická bible 1421-2021: Štít víry do neklidné doby představuje i čtyři kodexy z husitského období z fondů Národní knihovny. Návštěvníci mohou na výstavě vidět Studijní Nový zákon, Bibli Ondřeje z Rokycan, Bibli Sixta z Ottersdorfu, která obsahuje mnoho zdobených iniciál a svou výzdobou předčí dokonce i samotnou Lipnickou bibli. Posledním vystaveným rukopisem je Bible Jana Gaudencia, která byla v průběhu let doplněná o další texty, jako je například pojednání o neřestech a ctnostech, či o fragment, popisující překážky, zabraňující uzavření manželství z důvodu příbuzenství.

Vstup na výstavu je zdarma, pořadatelé budou při velkém zájmu návštěvníků jejich počet ve výstavě regulovat.