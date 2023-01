Top foto 2022: Tomáš Škoda odpočívá tak, že fotí starým aparátem na film

Tomáš Škoda spolupracuje s vydavatelstvím Economia a fotografuje pro něj hlavně portréty k rozhovorům a reportáže. Do seriálu Top foto letos vybral snímky ze své volné tvorby. Odpočívá totiž tak, že fotografuje starým filmovým fotoaparátem.

"Mám radost ze všech míst, kam jsem se díky své práci mohl dostat a z toho, kolik zajímavých lidí jsem poznal," shrnuje uplynulý rok Tomáš Škoda. "Svou práci stále považuji zároveň za hobby. A když si najdu čas na odreagování a načerpání nových sil, mám při tom zase v ruce fotoaparát," říká. Ale zatímco profesionálně fotografuje moderními digitálními přístroji, když si fotí pro radost, vrací se ke starým analogovým fotoaparátům.

"Nejčastěji je to středoformátová Mamiya, se kterou chodím do ulic. Hledám tam více či méně skrytá zátiší, barevný rytmus, zajímavé kompozice a světlo. Právě analogové přístroje mě nutí nad záběrem více přemýšlet, na chvíli se zastavit. Kromě fotografií z ulic Porta, Lisabonu nebo Berlína jsem do výběru zařadil také několik portrétů mých přátel a lidí z mého okolí," vysvětluje Škoda.

Fotogalerie ze seriálu Top foto představují výběr nejlepších snímků od fotografů pracujících pro různé tituly vydavatelství Economia (především pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Respekt či Ekonom). Staly se už tradicí, která je na Aktuálně.cz spojena se závěrem roku. Autoři vybírají své fotografie sami a mohou představit jak snímky, které vznikly v rámci jejich novinářské práce, tak i svou volnou tvorbu. Cílem je připomenout si uplynulý rok a ohlédnout se za spoustou výborných fotografií, které během roku vznikly. Seriál letos vychází od 25. prosince do 6. ledna.

V seriálu doposud vyšly snímky roku Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Milana Jaroše, Matěje Stránského, Tomáše Vocelky a Libora Fojtíka. Toto je sedmý díl celé série.

O autorovi snímků:

Tomáš Škoda (34 let) - hned po maturitě začal pracovat jako fotožurnalista, a to pro lokální brněnský deník. Zároveň také začal studovat Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Později odešel na volnou nohu. Externě spolupracuje s několika redakcemi, včetně těch, které spadají pod mediální dům Economia.

Jeho práci můžete sledovat také zde:

