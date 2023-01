Jazz, barvy, New Orleans. Fotky roku 2022 pohledem Magdalény Medkové

V roce 2022 mě okouzlilo hlavně jihoamerické New Orleans, říká redaktorka a fotografka Magazínu Aktuálně.cz Magdaléna Medková. "Jazz, barvy, vyšeptalé viktoriánské domy, chudoba a ztracené lidské duše. Zbytek mého roku se nesl v duchu architektury, znovuobjevených míst v pohraničí i osiřelých památek a krajin," dodává. Její snímky roku přináší devátý díl seriálu Top foto.

Fotogalerie ze seriálu Top foto představují výběr nejlepších snímků od fotografů pracujících pro různé tituly vydavatelství Economia (především pro Aktuálně.cz, Hospodářské noviny, Respekt či Ekonom). Staly se už tradicí, která je na Aktuálně.cz spojena se závěrem roku. Autoři vybírají své fotografie sami a mohou představit jak snímky, které vznikly v rámci jejich novinářské práce, tak i svou volnou tvorbu. Cílem je připomenout si uplynulý rok a ohlédnout se za spoustou výborných fotografií, které během roku vznikly. Seriál letos vychází od 25. prosince do 6. ledna.

V seriálu doposud vyšly snímky roku Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Milana Jaroše, Matěje Stránského, Tomáše Vocelky, Libora Fojtíka, Tomáše Škody a Jana Jirkovského.

O autorce snímků:

Magdaléna Medková (31 let). Narodila se v Praze. Vystudovala Gymnázium Jana Keplera a žurnalistiku na Univerzitě Karlově. Po škole nastoupila do Českého rozhlasu, kde tři roky působila jako redaktorka v centru zpravodajství. V roce 2015 odjela na čas žít do Velké Británie. Dnes působí v Magazínu Aktuálně.cz, kde se zaměřuje na architekturu a bydlení.

Její práci můžete sledovat zde:

Web: aktualne.cz/autori/magdalena-medkova