Top foto 2021: Koroně navzdory, džípem do Hollywoodu. Rok očima Tomáše Vocelky

Slony, opice či lvy viděl v cirkuse kdekdo. Málokdo ale zřejmě v manéži zahlédl lední medvědy, žirafy nebo motýly. Možnost má v jednom z italských cirkusů, který se i v důsledku tlaku organizací na ochranu zvířat rozhodl nahradit živé tvory jejich hologramy. Umožňuje mu to navíc "přivést" do manéže i zvířata, která by se jinak dala ochočit jen stěží.

Římský cirkus, který do konce roku vystupuje v jihoitalském Bari, podle agentury APA nabízí dvouhodinové představení s klasickými čísly akrobatů, kouzelníků a klaunů doplněnými o nezvyklé trojrozměrné projekce zvířat. V manéži se díky nim objeví majestátní sloni, žirafy, lední medvědi i mračno motýlů. A dojde dokonce i na bájného King Konga.

APA připomíná, že v Itálii se léta vedou spory o to, jestli mají mít cirkusy možnost cvičit exotická zvířata. Podle odhadů jich nyní v cirkusech po celé zemi je asi 2000. Organizace na ochranu zvířat LAV ale požaduje úplný zákaz těchto praktik.