Feministka milující erotiku. Exmodelka fotila Schifferovou i Madonnu, teď vystavuje v Praze

Bývalá modelka Ellen von Unwerth má za sebou pořádně divoký život. Vyrůstala v pěstounské péči, žila v komuně, pracovala v cirkuse, pak se stala modelkou. Nakonec začala sama fotit, před jejím fotoaparátem stály nejkrásnější a nejslavnější ženy světa. Její fotky mají často erotický náboj. Právě teď vystavuje v pražské Leica Gallery soubor Wild Wild West.

Ellen von Unwerth se narodila v německém Frankfurtu nad Mohanem v roce 1954. Poté co strávila dětství v sirotčinci, odešla v 16 letech do Mnichova a pracovala jako pomocnice v cirkusu Roncalli, dokud nepotkala fotografa, který si ji najal jako modelku pro časopis Bravo.

Poté ji objevil šéf modelingové agentury Elite. Ellen se odstěhovala do Paříže a v následujících deseti letech spolupracovala jako topmodelka s nejvýznamnějšími fotografy té doby. V roce 1986 při modelingové práci v Keni nafotila poprvé své vlastní snímky. "Já jsem vlastně modeling neměla ráda, ale nějak se přihodilo, že jsem ho deset let dělala. Nejsem ten typ, co se rád předvádí. A navíc mi většinou říkali, ať se při focení nehýbu. A já jsem chtěla opak - být přesně taková, jak to teď požaduji od modelek na svých snímcích," řekla kdysi v interview pro britský deník Guardian.

Nyní patří mezi nejvlivnější fotografy dneška. Svědčí o tom i jména osobností, které stály před jejím objektivem: Claudia Schifferová, Naomi Campbellová, Britney Spearsová, Rihanna, Janet Jacksonová a spousta dalších slavných žen. Ellen von Unwerth si přitom zakládá na tom, že její fotky jsou nabité erotikou, ženskostí a smyslností.

"Podívejte se třeba na ten skandál s Janet Jacksonovou na americkém Super Bowlu (zpěvačce tehdy z šatů vyklouzlo ňadro, a dost možná úmyslně). Vždyť to bylo jen ňadro! To je něco, na co máte být pyšná, a ne to skrývat, zvláště když je hezké. V Německu by se to nestalo. Když v létě jdete v Berlíně do parku, klidně tam uvidíte nahé lidi, kteří hrají frisbee. Za to by vás v Los Angeles zavřeli," nechala se slyšet v rozhovoru.

Její výjimečnost spočívá mimo jiné v tom, že se stala renomovanou představitelkou světové módní fotografie, což je obor, kterému obvykle vládnou spíše muži.

A co vystavuje v Praze? Ellen von Unwerth nafotila pro časopis S Magazin 8 jedinečný příběh. Jde o sérii, která není omezena přáním komerčního klienta. Divák může nahlédnout do dívčího gangu na výpravě za štěstím po Divokém západě. Podle toho se také výstava jmenuje: Wild Wild West.

Fotografka přesvědčila velké hvězdy, aby pro ni pózovaly: v sérii se objevil například Marilyn Manson jako padouch, herec Micah Fitzgerald, zpěvačka Caroline Vreelandová nebo herečka a modelka Millie Brownová.

