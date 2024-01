Slavný fotograf zastřelil ženina milence, soud vyhrál. Staré pověsti fotografické

Foto: Frances Benjamin Johnston, Library of Congress, Prints and Photographs Division, (no known restrictions on reproduction)

V historii fotografie lze najít neuvěřitelné příběhy. Patří k nim i osud Eadwearda Muybridge. Jako fotograf se proslavil tím, že zachytil revoluční sérii snímků koně v pohybu. Má však za sebou i zápis do historie amerického práva: podle rozhodnutí kalifornského soudu důvodně zastřelil milence své ženy. Vypráví o tom nová kniha Jiřího Koliše i náš podcast.

Přenesme se do Ameriky v dobách divokého západu. Píše se rok 1874 a tehdejší oceňovaný fotograf Eadweard Muybridge prožívá životní drama. Je mu něco málo přes čtyřicet, tráví život na cestách po USA a fotografuje. Jeho žena Florence, o dvacet let mladší než on, zůstává doma a najde si milence. Pohledný muž se jmenuje Harry Larkyns - říká si major, ale je to jen hochštapler a podvodník, který pod nejrůznějšími záminkami mámí z lidí velké sumy peněz.

Když se Muybridge dozví o nevěře své ženy, velmi ho to raní a naprosto chladnokrevně naplánuje pomstu. Zjistí si, kde momentálně Larkyns pobývá. 17. října 1874 odjede vlakem do Napa Valley, vystoupí ve stanici Calistoga. Nejme si bryčku a dojede k ranči Yellow Jacket.

Zaklepe, požádá, aby mu zavolali Larkynse. Ten přichází. "Kdo chce se mnou hovořit? Nevidím vás," ptá se. To poslední, co v životě uslyší, je věta. "Jmenuji se Muybridge a mám pro vás zprávu od mé ženy." Následuje výstřel z pistole Smith & Wesson. "Larkyns, smrtelně zraněn, se vrávoravě potácel domem přes salón k zadním dveřím, vyšel ven a padl pod obrovský dub. Zemřel ani ne za dvacet vteřin," popisuje následující okamžiky kniha Jiřího Koliše, nesoucí název Staré pověsti fotografické.

Muybridge pak v klidu odevzdal pistoli, posadil se, začetl se do novin a čekal na zatčení. Necítil se vinen. A kalifornský soud - pro nás možná překvapivě - rozhodl v únoru 1875 v jeho v prospěch. Posoudil fotografovo jednání jako oprávněné.

"Muybridgeův případ byl posledním v Kalifornii, kdy byl vrah zbaven viny, aniž byl prohlášen za nepříčetného. Jeho čin byl posouzen jako důvodné zabití," konstatuje Jiří Koliš v knize. Členové poroty své rozhodnutí vysvětlili tím, že nemohou potrestat někoho za to, co by za podobných okolností sami udělali.

A jakou souvislost má tento tragický příběh s fotografií? I to rozebíráme s Jiřím Kolišem v podcastu. Osvobozující rozsudek pro Muybridge znamenal, že mohl pokračovat ve své práci. O čtyři roky později, v červnu 1878, vyfotografoval na dostihové dráze v Palo Altu sekvenci snímků, které zachycovaly rozfázovaný koňský běh. V době, kdy se fotografovalo velkými deskovými aparáty na mokré kolodiové desky, to byl nesmírně složitý úkol. Muybridge ho zvládl a zapsal se tak do historie fotografie.