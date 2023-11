Co je lepší, špičkový fotomobil, nebo fotoaparát? Postavili jsme je proti sobě

Nevěřte influencerům, kteří přesvědčivě tvrdí, že mobily jsou dávno lepší než drahé fotoaparáty. A nevěřte ani těm, kteří vysvětlují, že je to naopak a fotoaparáty stále vyhrávají. Odpověď je o něco složitější než prosté provolání slávy jednomu nebo druhému soupeři. Jak to ve skutečnosti je, jsme zkoumali na mobilu Sony Xperia 1 V a kompaktním fotoaparátu Sony RX100 V.

Hned na začátku je potřeba upozornit na to, že jde o názorový text, který vychází ze subjektivního srovnávání dvou přístrojů. Představme si soupeře: Xperia 1 V je špičkový telefon od firmy Sony, určený především fotografům, filmařům a audiofilům. Proti němu stojí kompaktní fotoaparát Sony RX100 V, který svým zaměřením přesahuje amatérskou kategorii a je oblíbený i u profesionálů (jako kapesní přístroj a doplněk velkých bezzrcadlovek).

Základní otázka: fotí lépe mobil, nebo fotoaparát?

Ani jedno, ani druhé. Fotí vždy fotograf. Fotoaparát nebo mobil je jenom nástroj. Dobrý fotograf fotí lépe než špatný. Člověk který neumí fotit, neudělá dobrou fotografii ani s technicky špičkovou profesionální bezzrcadlovkou. Zato výborný fotograf dokáže udělat skvělou fotografii i s pět let starým mobilem střední třídy.

Co znamená lepší?

Hlavní slabinou většiny srovnání mobilních telefonů s fotoaparáty je to, že neříkají, co z jejich pohledu vyjadřuje slovo "lepší". Znamená to, že fotografie mají líbivější barvy, lepší podání detailů, nebo ještě něco docela jiného? V tomto srovnání jsme se rozhodli porovnat mobil a fotoaparát podle několika scénářů, které říkají, co považují za "lepší".

Scénář první: fotografie bez námahy a hned

Chceme zmáčknout spoušť, o nic se nestarat a mít okamžitě použitelný obrázek, který se dá poslat na sociální sítě nebo ukazovat přátelům na displeji mobilu, tabletu nebo počítače.

Pokud si stanovíme podobná kritéria, je jasným vítězem mobilní telefon. Záběry z fotoaparátu nebyly bez dalších úprav ve většině případů tak líbivé jako z mobilu. Kompakt sice odvedl také velmi dobrou práci, ale tak dobře jako mobil to neuměl. Proč? Protože mobilní telefon po stisknutí spouště fotografii hned výrazně upraví podle vestavěných algoritmů. Fotoaparát to dělá také, ale ve výrazně menší míře.

Zde je ovšem potřeba poznamenat, že Xperia 1 V se na rozdíl od mnoha jiných mobilních telefonů snaží udržet věrné a nepřehnané podání barev. Pokud má někdo rád "veselé a zářící barvy", je potřeba je hledat u jiných telefonů.

Scénář druhý: chci co nejvyšší obrazovou kvalitu

Existují lidé, kteří mají o výsledném snímku docela jinou představu, než jim nabízí pouhé stisknutí spouště na mobilním telefonu. Chtějí například co nejvíce detailů, jiné barevné podání nebo kontrolu nad tím, jak jsou prokreslené jasy a stíny. V takovém případě často preferují takzvaný digitální negativ (označovaný jako raw nebo dng) před soubory ve formátu jpeg nebo heic. Digitální negativ umožňuje zpracovat obraz v nejvyšší kvalitě a přesně podle představ fotografa, nikoliv podle vzorců naprogramovaných v přístroji.

A právě pokud jde o výstup v podobě digitálního negativu (který je pak potřeba upravit třeba v Lightroomu nebo ve Photoshopu), je situace výrazně složitější.

Mobil fotí stejně jako kompakt, ale jen jedním ze tří fotoaparátů

Když se velmi podrobně a v maximálním zvětšení podíváme na digitální negativ, rozdíly mezi mobilem a malým kompaktem začnou vycházet najevo, a to i u snímků pořízených za slušného denního světla.

Xperia 1 V má tři fotoaparáty (širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv se zoomem 3-5x). Širokoúhlý fotoaparát je nejkvalitnější, ostatní dva tak vysokou kvalitu obrazu nemají.

Jak tedy vypadá srovnání jednotlivých fotoaparátů s kompaktem RX 100 V?

Širokoúhlý fotoaparát mobilního telefonu Xperia 1 V snese srovnání s kompaktním fotoaparátem RX100 V (pokud jde o vykreslené detaily, hladinu obrazového šumu i prokreslení světel a stínů). Jde o nejkvalitnější fotoaparát telefonu.





Ultraširokoúhlý fotoaparát mobilu udělá širší záběr, než dokáže kompaktní fotoaparát RX100 V. Mobilní telefon tedy dovede něco, co kompakt neumí, ale pokud od toho odhlédneme, kvalita obrazu je o něco horší než u kompaktního fotoaparátu.





Teleobjektiv mobilu - pokud jde o obrazovou kvalitu, je opět o něco horší než u kompaktního fotoaparátu. Detaily nejsou tak bohaté a i u snímků pořízených za denního světla venku pod zamračenou oblohou je při maximálním zvětšení patrný digitální šum.

Fotoaparát má oproti mobilu výhodu i v tom, že v celém rozsahu zoomu vytváří v podstatě stejně kvalitní snímky s rozlišením 20 megapixelů, zatímco u tří fotoaparátů Xperie 1 V se mění rozlišení i obrazová kvalita. Hlavní fotoaparát dokáže dosáhnout rozlišení až 48 megapixelů, ostatní dva mají po dvanácti. Podstatné je ovšem to, že fotografie s oněmi 48 megapixely je sice větší, ale vyšší obrazovou kvalitu než mají snímky z kompaktního fotoaparátu s 20 megapixely podle mého názoru nenabídne.

Rozdíly rostou s použitím softwaru pro úpravu fotek

Když chce fotograf upravovat digitální negativy, má k dispozici mnoho programů - například populární Lightroom od firmy Adobe. Velmi kvalitní je také software od francouzské společnosti DxO (např. DxO Photo Lab 7).

Lightroom umí pracovat s digitálními negativy z Xperie 1 V i z kompaktu RX100 V, a to včetně redukce obrazového šumu pomocí algoritmů řízených umělou inteligencí. Ty umí podstatně zvýšit kvalitu fotografií pořízených za špatného světla. Xperia je v tom lepší než třeba špičkový Samsung S22 Plus (digitální negativy z něj Lightroom zvládne, ale nedokáže u nich provést "odšumění" pomocí umělé inteligence).

Zcela jiná je situace v DxO Photo Labu, který umí vyčistit šum z fotografií pořízených za špatného světla podstatně lépe než Lightroom a dokáže při tom také obohatit detaily. Fotografie z kompaktu tam upravit lze, snímky z Xperie ovšem ne. A tím se kompakt dostává ještě o kus dopředu - snímky upravené v DxO Photo Labu mohou dokonce konkurovat i velkým bezzrcadlovkám.

Co je tedy lepší, mobil, nebo malý fotoaparát?

Pro každého něco jiného. Pro někoho jednoznačně mobilní telefon, pro jiného zase fotoaparát, záleží na tom, co dotyčný považuje za důležité a co od přístroje očekává. Proto jsou srovnání typu "mobil je lepší než superdrahá zrcadlovka" i "bezzrcadlovka vytře s mobilem podlahu, kdykoliv se jí zamane," až příliš zjednodušená.

Tím končí srovnání. Potřebuje ale fotograf fotit mobilem?

To je otázka, která má u každého jinou odpověď. Záleží na tom, co od něj očekává. První naprosto podstatná věc je, že mobil má člověk skoro vždycky s sebou. A je známo, že nejlepší fotoaparát je vždy ten, který máte u sebe. S mobilním telefonem, jako je Xperia 1V, se dají pořídit technicky velice dobré fotografie. Je navržen tak, aby dobře zapadl mezi ostatní fotografickou techniku o téhož výrobce.

Má podobné podání barev jako velké profesionální bezzrcadlovky (to je velká výhoda, barevné podání snímků z různých přístrojů se pak nemusí sjednocovat dodatečně). Je zde také stejný systém zaostřování, který dokáže sledovat pohyb a zaostřovat na zorničku oka.

V čem Xperia 1V myslí na fotografy v čem ne

Fotograf najde na boku Xperie i klasické tlačítko spouště jako mají fotoaparáty. A je tam dokonce i slot na paměťovou kartu, který už z mobilních telefonů téměř vymizel. Ten je velice užitečný v situaci, kdy prostor na kartě zaplní videa nebo fotografie, ale přesto potřebujete co nejrychleji pokračovat v práci.

Xperii 1 V lze také použít jako externí monitor k fotoaparátům a kamerám od Sony. Mobil také zdědil některé vlastnosti špičkových fotoaparátů a kamer pro natáčení videa, které kompakt RX100 V nemá (podrobné porovnání videoschopností by vydalo na další rozsáhlý článek).

Kvalitní foťák, který umí přehrávat hudbu v hi-fi kvalitě

Xperia 1V možná v některých fotografických schopnostech zaostává za kompaktním fotoaparátem, ale zase nabízí více věcí jinde. Například opravdu kvalitní přehrávač hudby. Poskytuje poslech v hi-fi kvalitě a výrazně převyšuje to, co obvykle mobilní telefony dokážou.

V porovnání se specializovaným přehrávačem hudby Sony NW-A306 si Xperia 1 V vede velice dobře, hudbu v bezztrátovém formátu FLAC přehrává tak, až si člověk někdy říká, jestli výstup není dokonce o trochu lepší než z jednoúčelového přehrávače.