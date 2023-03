Třicet fotek pro hezčí den. Když je svět barevný, magický a krásný

Úsvit sirén se jmenuje fotografie Mateusze Żurowského pod titulkem tohoto článku, která společně s mnoha dalšími postoupila do finále Světových fotografických cen v kategoriích označovaných jako Open. Ve fotogalerii přinášíme jak výběr ze snímků finalistů, tak i přehled deseti vítězů. Všechny fotografie jsou krásné a mají své vnitřní kouzlo.

Světové fotografické ceny (Sony World Photograhy Awards) se letos dostaly už do 16. ročníku. "Letos bylo přihlášeno celkově více než 415 tisíc snímků z více než dvou set zemí a teritorií. V části soutěže označované jako Open porota hodnotila hodně přes 200 tisíc fotografií," uvedli organizátoři ze Světové fotografické organizace.

Otevřená část soutěže označovaná jako Open je určena všem fotografům bez rozdílu, ať už jsou to amatéři, nebo profesionálové. Deset vítězů jednotlivých kategorií už je známo a jeden z nich obdrží na slavnostním vyhlášení v Londýně 13. dubna titul Open Photographer of the Year.

Vítězi deseti kategorií Open jsou:

Architektura: Mark Benham (Velká Británie)

Cestování: Max Vere-Hodge (Spojené království)

Krajina: Giorgos Rousopoulos (Řecko)

Kreativní fotografie: Boris Eldagsen (Německo)

Lifestyle: Azim Khan Ronnie (Bangladéš)

Objekt: Mieke Douglasová (Nizozemsko)

Pohyb: Zhenhuan Zhou (Čína)

Portrét: Sukhy Hullait (Velká Británie)

Příroda a zvířata: Dinorah Graue Obscuraová (Mexiko)

Street fotografie: Andreas Mikonauschke (Německo)

Soutěž má několik součástí. Jedna z nich je zaměřena na profesionální fotografy a hodnotí se v ní série snímků. Je označována jako Professional. Další nese název Open, a jak název napovídá, je otevřena pro všechny (soutěží se s jednotlivými snímky). Kromě toho se v soutěži zvlášť hodnotí juniorští fotografové a studenti fotografických škol.

O absolutní vítězství a titul fotografa roku však může bojovat jen deset vítězů jednotlivých kategorií v profesionální části soutěže. Právě ti jsou také vyhlašováni při slavnostní ceremonii v Londýně na červeném koberci, tedy podobným způsobem, jako to bývá při předávání prestižních filmových nebo hudebních cen.

Světové fotografické ceny jsou na rozdíl od World Press Phota zaměřeny na všechny fotografické žánry, nejen na fotožurnalistiku. Občas bývají poněkud zjednodušeně přirovnávány k fotografické obdobě filmových Oscarů.

Slavnostní vyhlášení vítězů letos proběhne 13. dubna, a to tradičně v Londýně. Oceněné fotografie pak budou vystaveny v galerii Somerset House od 14. dubna do 1. května.