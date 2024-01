Kdo bude králem sportovní fotografie? Šanci mají fotbalové emoce i ladná krása

Radost fanoušků, brutálně vypadající fotbalový zákrok i prašná krása Rallye Paříž-Dakar. To je jen část snímků, které byly navrženy na titul v soutěži Sportovní fotograf roku 2023. Porota nyní zveřejnila nominace v kategoriích Kolektivní sporty, Individuální sporty, Portrét, Motorismus a U23 (fotografové do třiadvaceti let). Vítězové budou známi už 24. ledna.

Třicátý ročník soutěžní přehlídky nejlepších sportovních fotografií je vyvrcholením oslav stého výročí založení Klubu sportovních novinářů. Slavnostní vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy Sportovní fotografie 2023 proběhne v galerii Czech Photo Centre v Praze - Nových Butovicích ve středu 24. ledna. Absolutní vítěz získá Cenu Jaroslava Skály, oceněni budou také vítězové jednotlivých kategorií. Pro veřejnost budou fotografie vystaveny od 25. ledna do 10. března. Soutěžní snímky doplní také samostatná výstava Miroslava Martinovského a vítězné práce z minulých ročníků. Do soutěže, která představuje nejlepší fotografie členů Klubu sportovních novinářů za rok 2023, se tentokrát přihlásilo 62 autorů. Zaslali porotě ke zhodnocení celkem 655 fotografií. Nejvíce snímků bylo v kategorii Individuální sporty (228), následovaly kolektivní sporty (213) a motorismus (104). Nově vypsaná kategorie U23, určená pro mladé sportovní fotografy, kteří nemusí být členy klubu, přilákala 11 účastníků. Soutěž letos oslavuje jubileum V celkovém pořadí jde už o třicátý soutěžní ročník, teprve podruhé však celkový vítěz získává Cenu Jaroslava Skály. Organizátoři se tím hlásí nejen k tradici soutěžních výstav, kterou právě Skála zahájil, ale také k odkazu prvního československého fotografa, jenž se specializoval na sportovní fotografii. Klub sportovních novinářů České republiky je profesní sdružení profesionálních novinářů, televizních a rozhlasových reportérů, fotoreportérů a filmařů, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou. Klub byl založen v roce 1923 a o rok později se podílel na ustavení Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS). Je vyhlašovatelem anket Sportovec roku a Zlatý míč, pořádá rovněž přehlídku nejlepších sportovních fotografií. Letos jsou na ocenění v jednotlivých kategoriích nominováni (v abecedním pořadí): Kolektivní sporty: Michal Beránek (Sport) za fotografii Kapitán v ohrožení

(Sport) za fotografii Kapitán v ohrožení Jaroslav Svoboda (volný fotograf) za seriál Kladiváři

(volný fotograf) za seriál Kladiváři Roman Vondrouš (ČTK) za snímek Šampioni na Letné Individuální sporty: Viktor Hamža (volný fotograf) za fotografii Skoč a modli se

(volný fotograf) za fotografii Skoč a modli se Petr Josek (AP) za seriál Mistrovství světa v atletice 2023 v Budapešti

(AP) za seriál Mistrovství světa v atletice 2023 v Budapešti Luboš Toman (volný fotograf) za snímek Mistrovství světa bobistů a skeletonistů v Altenbergu Portrét: Michal Červený (volný fotograf) za fotografii Skotská bikerka Isla Short

(volný fotograf) za fotografii Skotská bikerka Isla Short Petr Josek (AP) za snímek Noah Lyles (USA) slaví zisk zlaté medaile

(AP) za snímek Noah Lyles (USA) slaví zisk zlaté medaile Michal Sváček (MF DNES) za fotografii Trenér cyklistů Pavel Vršecký Motorismus: Tomáš Kříž (volný fotograf) za snímek Mistr světa Kalle Rovenperä během Central European Rally

(volný fotograf) za snímek Mistr světa Kalle Rovenperä během Central European Rally Pavol Tomaškin (volný fotograf) za fotografii Luciano Benavides, Dakar 2023

(volný fotograf) za fotografii Luciano Benavides, Dakar 2023 Vojtěch Zavřel (volný fotograf) za seriál Zlatá přilba U23 (volná kategorie do 23 let): Radek Kašík (mtbiker.cz) za snímek Patricie Srnská - Světový pohár ve Val di Sole

(mtbiker.cz) za snímek Patricie Srnská - Světový pohár ve Val di Sole Matyáš Klápa za seriál Cesta k 17. florbalovému titulu Tatranu Střešovice

za seriál Cesta k 17. florbalovému titulu Tatranu Střešovice Michaela Pištěláková za fotografii Hluk před bouří

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!