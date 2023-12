Staré pověsti fotografické: Jak Čapkova Dášeňka zničila kůlnu spisovateli Vančurovi

Ztřeštěné a divoké štěně foxteriéra Dášeňka z knihy spisovatele Karla Čapka se zapsalo do srdcí dětí i dospělých na celém světě. Víme, že její mámou byla Iris a že jako každý malý psík musela po čase odejít do jiné rodiny. Ale co se s ní potom stalo? Ve své knize Staré pověsti fotografické to prozrazuje fotograf a publicista Jiří Koliš. O osudu Dášeňky vypráví také v našem podcastu.

