Fotil Sudka i špičkové fotografy. Znají ho světové galerie, ale tady má první výstavu

Je to zvláštní paradox. Snímky českého fotografa Petra Tauska jsou ve sbírkách tak prestižních institucí, jako je Muzeum moderního umění v New Yorku nebo Národní portrétní galerie v Londýně - a přesto doposud neměl v Česku žádnou samostatnou výstavu. Díky Galerii Josefa Sudka se to teď mění. Jsou tam k vidění Tauskovy portréty slavných českých i světových fotografů.

Jméno Petra Tauska (1927-1988) je mezi příznivci fotografie samozřejmě známé - je to uznávaný autor odborných knih, historik, pedagog a kurátor. O tom, že byl sám výborný fotograf, se však ví mnohem méně. Cílem výstavy Portréty, za kterou stojí kurátoři Jan Mlčoch a Vladimír Birgus, je právě připomenutí Tauskovy výjimečné fotografické tvorby. Tauskova vůbec první samostatná výstava v Galerii Josefa Sudka v Praze představuje především tváře významných fotografů - Billa Brandta, Cornella Capy, Joela Meyerowitze, Sama Haskinse, Otty Steinerta, Josefa Sudka nebo Jaroslava Rösslera, ale zahrnuje i další významné umělecké osobnosti, například filmového režiséra Juraje Herze či malíře Miroslava Radu. "Cornell Capa dokonce považoval Tauskův portrét za nejlepší ze všech, které mu kdy někdo udělal. Vybral si ho proto i do své knihy," konstatoval na vernisáži výstavy Vladimír Birgus. Fotograf Cornel Capa na snímku Petra Tauska z roku 1983. | Foto: Petr Tausk "Většina jednoduše, ale působivě komponovaných portrétů vznikala v jemném přirozeném světle a v přirozeném prostředí portrétovaných," vysvětluje Birgus. "Jenom výjimečně Tausk používal výraznější aranžování. Nebyly dosud nikdy souhrnně publikovány, ačkoliv se některé z nich nacházejí ve sbírkách Muzea moderního umění a Mezinárodního centra fotografie v New Yorku, Národní portrétní galerie v Londýně nebo Domu umění v Curychu," dodává v katalogu, který k výstavě v Galerii Josefa Sudka vyšel. Mnoho především starších fotografů zná Petra Tauska díky knize Fotografování s výměnnými objektivy, kterou vydal v roce 1960 společně s kolegou Bohuslavem Biskupem, a také díky řadě dalších odborných i popularizačních prací. Od roku 1967 přednášel na FAMU dějiny fotografie. "Byl oblíbený nejen pro své rozsáhlé vědomosti a brilantní přednášky, opírající se o léta budované zahraniční kontakty, ale také pro svoji vlídnou a vstřícnou povahu," konstatuje Vladimír Birgus. "Petr Tausk po několik desetiletí působil vedle Anny Fárové, Antonína Dufka či Daniely Mrázkové jako důležitý prostředník mezi domácími autory a zahraničím, k čemuž přispívala jeho znalost několika jazyků a přátelství s řadou významných fotografů, kurátorů a redaktorů. Organizoval v Československu výstavy světových autorů, jakými byli Mario Giacomelli, Otto Steinert či Cesare Colombo. Na druhé straně pomáhal prosadit na mezinárodní scéně Josefa Sudka, Jaroslava Rösslera, Jaromíra Funkeho, Jana Šplíchala a řadu dalších fotografů," dodává Birgus. O výstavě: Petr Tausk - Portréty. Kurátoři: Jan Mlčoch a Vladimír Birgus. Galerie Josefa Sudka, Úvoz 24, Praha 1. Výstava pořádaná pod hlavičkou Uměleckoprůmyslového muzea v Praze trvá od 3. března do 19. června. Otevřeno: úterý-neděle 11-17 hod., od dubna 11-19. hod. Komentované prohlídky 5. 4. a 7. 6. v 17. hodin.