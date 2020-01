Nikon ukázal, že zrcadlovky ještě nejsou odepsané. Představil nový model D780

Fanoušci fotografické techniky už pár let debatují o tom, kdy přesně nastane konec zrcadlovek a nahradí je takzvané bezzrcadlovky. Nikon jim právě teď ukázal, že to nebude tak horké, jak to občas vypadá. Ve své novince, plnoformátové zrcadlovce D780, spojil dobré vlastnosti zrcadlovek i bezzrcadlovek do jednoho celku. Má to svoje háčky, ale zrcadlovky ještě určitě nekončí.

Nikon D780 navazuje na předchozí velice populární plnoformátovou zrcadlovku D750, která si získala spoustu poloprofesionálních i profesionálních fotografů. Byla na poměry této třídy relativně dostupná, odolná a velmi dobře fotila. Po nástupu bezzrcadlovek Z6 a Z7 to chvíli vypadalo, že Nikon už na vývoj zrcadlovek trochu rezignoval. Teď ukázal, že to tak není. Bezzrcadlovky díky své konstrukci dokážou věci, které běžné zrcadlovky z konstrukčních důvodů nemohou jen tak lehce nabídnout. Fotografují obvykle rychleji, ty moderní mají podstatně větší počet zaostřovacích bodů, a navíc po celé ploše snímku. Umí fotit zcela bezhlučně, dokážou zaostřit na oko a udržovat ho zaostřené, i když se fotografovaný člověk pohybuje. A v elektronickém hledáčku navíc vidíte přesně to, co bude na fotce. Na druhou stranu, je stále mnoho fotografů, kterým elektronický hledáček nevyhovuje a preferují ten optický. Líbí se jim také to, že zrcadlovky jsou robustnější, a je pro ně (zvláště v případě Nikonu a Canonu, které řadu bezzrcadlovek teprve rozjíždějí) také podstatně větší výběr objektivů použitelných bez adaptéru. Nikon se pokusil spojit co nejlépe oba světy - a rozhodl se dostat do nové zrcadlovky D780 co nejvíce vlastností, kterými fotografy lákají bezzrcadlovky. Není to samozřejmě první takový pokus, ale příjemné je, že v modelu D780 najdete všechno, co jsme výše vyjmenovali jako přednosti bezzrcadlovek. Má to však jeden háček - tyto možnosti jsou vesměs dostupné, jen když fotografujete v režimu takzvaného živého náhledu (a sledujete tedy fotografovaný obraz přes displej na zádech fotoaparátu, nikoliv přes optický hledáček). Fotografujete-li přes hledáček, chová se Nikon D780 jako klasická dobrá zrcadlovka. Při sériovém fotografování fotí o něco pomaleji než srovnatelné bezzrcadlovky, nemá takové možnosti zaostřování a samozřejmě také kvůli sklápění zrcátka nefotografuje bezhlučně. Při prvním krátkém seznámení však model D780 vypadal jako dobře vymyšlený a životaschopný kompromis, který se snaží vzít si to nejlepší ze zrcadlovek i bezzrcadlovek a spojit to v jednom těle. Nikon D780 | Foto: Nikon Vybrané parametry fotoaparátu Nikon D780 Velikost snímače fullframe (velikost políčka kinofilmu) Rozlišení snímače 24,5 MPx Rozsah citlivosti ISO 50 - 204 800 Max. a min. nastavitelný čas závěrky 900 s. - 1/8000 s Zabudovaný blesk Ne Rychlost snímání až 12 snímků za sekundu Bajonet pro upevnění objektivů Nikon F Video 4K (3840 x 2160 @ 30p) Začátek prodeje v ČR 23. ledna Cena těla bez objektivu 59 990 Kč