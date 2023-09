Dva pohledy na Venuši: Shora se zdá být hezká, zdola je to jezero černého kafe

Tato Venuše se nezrodila z mořské pěny, ale z popílku a kalů. Přece jen to není mytická bohyně, ale odkaliště u Braňan na Mostecku. Pohled na její hladinu z výšky může působit hezky a docela malebně. Z turistické cyklotrasy, která vede kolem, ale vypadá úplně jinak. Z letadla jsme odkaliště fotili v roce 2019, na kole jsme ho objeli teď. Jak vypadá srovnání dvou pohledů, ukazuje fotogalerie.

Krásné jezero Most, které vzniklo rekultivací hnědouhelné těžební jámy, nabízí kromě koupání i mnoho turistických tras v okolí. Stačí se vydat po jedné z nich, zajet za kopec a člověk se ocitne v jiném světě. Jen pár šlápnutí do pedálů přenese návštěvníka od výhledů na slunečníky, oblázkové pláže a průzračnou vodu do průmyslové krajiny s lagunou, která na své znovuzrození ještě čeká.

Při přeletu nad odkalištěm Venuše bývají z kabiny letadla často viditelné zajímavé obrazce na hladině. Částečně vznikají díky hydrosměsi, která do jezera vtéká, částečně je vytvářejí koryta, vytvořená proudící tekutinou v usazeném bahně.

Ze sedla kola toho naopak moc vidět není. Cyklostrasu 3106 vedoucí po jednom z břehů lemuje křoví a trubky, pohled na odkaliště se otevře jen občas. Když se to stane, před očima se objeví laguna, do které silným proudem tryská hydrosměs, připomínající černé kafe.

Venuše se nachází na území Starého Mostu a blízké vesnice Braňany. Odkaliště vzniklo v sedmdesátých letech uplynulého století v jedné z jam v lokalitě bývalého dolu Ležáky, a to k ukládání popílku z energetických provozů. Pro turisty, které přitahuje a fascinuje industriální krajina, je to jeden ze zajímavých cílů. Pro ostatní je lepší držet se u slunečníků a pláží nedalekého jezera Most.