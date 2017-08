Marketing pro fotografy: První díl velkého seriálu, který poradí, jak být vidět a nezapadnout

před 51 minutami

Na světě je ohromná spousta dobrých fotografů. A stále jich přibývá. Takže se objevují zcela zásadní otázky: Jak se v té záplavě neztratit? Jak o sobě dát vědět? Odpovědi najdete v novém seriálu, který právě startuje.

Bavíme-li se o marketingu v kontextu 21. století, pak se bavíme primárně o pojmech jako je storytelling, community marketing a kreativní marketing. Možností, jak se v současném světě prezentovat je opravdu nepřeberné množství. Zorientovat se v těchto možnostech a poznat ty nejvhodnější ovšem není jednoduché.

Romana Marie Jokelová Markeťačka, copywriterka a fotografka.

Novinářka, která píše rozhovory s fotografy pro Aktuálně.cz a FotoVideo.

Lektorka kurzů Marketing (nejen) pro fotografy (více na www.afop.cz).

Cestovatelská blogerka a spolumajitelka e-shopu Fujista.sk.

Propagační kanály jsou k dispozici jak v on-line, tak off-line prostředí. Není potřeba využívat je úplně všechny, abyste byli vidět či aby o vás bylo slyšet. Je důležité si však umět vybrat takové, které budou pro vás nejvhodnější. O ty se je pak potřeba dobře starat a skrze ně co nejlépe komunikovat.

Ve chvíli, kdy se vydáte do světa sociálních sítí, spustíte svůj web, pošlete newsletter, či napíšete první blog, stáváte se self-marketérem a automaticky tak vytváříte vazbu mezi vámi a vašimi potenciálními zákazníky.

Dáváte jim slib. Zavazujete se k tomu, že dostojíte kvalitě, kterou se prezentujete, a že se k nim budete chovat tak, jak na ně skrze své propagační kanály působíte.

Ač se to na první pohled nezdá, pravdou je, že self-marketing je poměrně náročná a komplexní záležitost. Je to souhra kvalitní komunikace skrze sociální sítě, na webu, skrze portfolio, e-mail, blog atd.

K self-marketingu patří i prezentace vás samotných při přímém kontaktu s potenciálními a stávajícími klienty. Abychom to vzali od samého začátku: Chcete-li se stát dobrým self-marketérem, je potřeba mnohem více, než jen povědomí o tom, jaké komunikační nástroje jsou k dispozici, či jak si na svůj web nahrát novou galerii fotografií. Velikou roli v celém procesu úspěšné marketingové komunikace, (a tedy sebeprezentace) hraje osobnostní složka.

Sebereflexe je základní esencí. Schopnost uvědomit si vlastní chyby, nedostatky a mezery bude každého fotografa posouvat stále kupředu. Otevřenost konstruktivní kritice a schopnost v praxi transformovat slabé prvky své sebeprezentace na vyšší úroveň je velmi náročný a dlouhodobý proces, s čímž je třeba počítat.

Přidáte-li k tomu všemu empatii a schopnost naslouchat, pak jste se vydali správnou cestou. Je potřeba mít neustále na paměti, že jste na naučné stezce, na cestě za poznáním. Učit se totiž budete celý život, stejně jako poznávat sámi sebe.

Každý, kdo by chtěl vykukovat z davu a nezapadnout mezi tisíce dalších fotografů, by se měl zajímat o současné trendy v marketingové komunikaci, a tedy v propagaci. Nechat věci volně běžet a spoléhat na dobré jméno může být zhoubné. V takovém případě je totiž jen otázkou času, kdy se reklama postavená jen na doporučení stane méně účinnou nebo neúčinnou. I přes to, že se jedná o jednu z nejúčinnějších forem reklamy, nelze na ni vždy, nebo lépe řečeno donekonečna, spoléhat.

Jak poznáte, že jste se vydali na správnou cestu?

Pokud jste fotograf, který si uvědomil, že je potřeba pro svůj brand udělat něco víc než jen fotit (což je úplně první a nejdůležitější krok), jste na dobré cestě.

Dalším důležitým krokem je zjištění osobních možností. Každý fotograf si může projít internet, strávit u něj spousty hodin, aby posbíral veškeré potřebné informace o budování brandu. Může se také přihlásit na kurzy, kterých je k dispozici opravdu mnoho, a které ho vtáhnou do světa marketingu.

Úplně nejlepší variantou je setkání se specialistou, který jeho brand zanalyzuje a posléze mu pomůže navrhnout jedinečnou strategii. Ta mu bude průvodcem na cestě k budování jména a značky.

Příští díl: I pro fotografa platí, že "šaty dělaj člověka"