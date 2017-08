Marketing pro fotografy (2. díl): Šaty dělaj člověka, maily a styl komunikace ho "dělaj" také

před 5 minutami

Druhý díl velkého seriálu o marketingu pro fotografy se zaměřuje především na sebeprezentaci. Od správného oblečení až po nejlepší způsob komunikace s klienty. Na co si dát pozor a jakých chyb se vyvarovat?

Budování osobního brandu, a tedy vlastního jména, začíná u fotografa samotného - zvláště důležité je to, co je vidět na první pohled, a to, co je slyšet na první poslech. Je přitom více než jasné, že fotograf je vidět už z podstaty své práce. Je tedy velmi důležité, aby před své zákazníky předstupoval řádně oděn a "vyvoněn".

Romana Marie Jokelová Markeťačka, copywriterka a fotografka.

Novinářka, která píše rozhovory s fotografy pro Aktuálně.cz a FotoVideo.

Lektorka kurzů Marketing (nejen) pro fotografy (více na www.afop.cz).

Cestovatelská blogerka a spolumajitelka e-shopu Fujista.sk.

Fotíte-li v právnické kanceláři či v jakékoliv společnosti, která si zakládá na dress codu, je důležité, abyste na ně zapůsobil dobře a jako etikety znalý člověk. Stejně významná je znalost etikety ve chvíli, kdy fotíte společensky významné události či jste svatebním fotografem a fotografkou.

Poskakovat po kostele v krátkých šatičkách nebude to pravé ořechové. Už jen proto, že pokaždé, když se ohnete, abyste pořídila zajímavý záběr, odhalí mnohem více než jen vaše krásné dlouhé nohy.

U svatebního fotografa zase nebudou nejlepší volbou kraťasy a vytahaná trička. Nikde není psáno, že by na sobě měl mít oblek, ale ani horko by ho nemělo donutit k tomu, aby se nedržel slušných mezí. Každý fotograf by měl být vhodně oblečen, učesán a mít udržované nehty. Svou roli hraje i volba barev odění, ideálním řešením jsou decentnější, tlumenější či méně výrazné barvy. Při eventovém focení nebude fotograf zbytečně poutat pozornost a na konferenci to ocení více, než by si možná mohl myslet.

Volbě oblečení a celkové úpravě zevnějšku předchází verbální či písemná konverzace, kterou navazujete se svými potenciálními zákazníky v okamžiku prvního kontaktu. Obvykle totiž dochází k tomu, že vás potenciální klient osloví se zájmem o spolupráci skrze telefon či pomocí e-mailu. Je tedy důležité mít profesionálně vypadající e-mailovou adresu.

E-mail typu pusa12@neradvstavam.cz nepůsobí nejlépe

E-maily jako pusa12@neradvstavam.cz nepůsobí nejlépe. Ideální volbou je e-mail zřízený pod vaším webem či jménem, přinejhorším pak na Gmailu. Příkladem může být něco jako info@dailyphotographer.com, info@honzakalina.cz či honzakalina@gmail.com. Když už máte vyřešenou e-mailovou schránku, je dobré, abyste se zaměřili na to, jakou formu mají vaše e-maily.

Přečíst si něco o tom, jak se tvoří formální e-maily, není nic složitého. Takových informací je plný internet. Zjednodušíme-li to, je dobré být profesionální, ale zároveň milý a přátelský. Nikdo nechce komunikovat s robotem. I firmy si ke spolupráci hledají osobnosti a lidi, kteří jsou blízcí jejich naturelu.

Rozhodně je potěšující, vyvarujete-li pravopisných chyb. Není nic jednoduššího než si e-mail připravit ve Wordu, kde máte možnost nastavit si kontrolu překlepů a gramatiky. Pokud si nejste jist jakýmkoliv slovíčkem, můžete si jeho správnou podobu ověřit ve slovníku spisovné češtiny nebo jej nahradit synonymním výrazem.

Buďte struční, přesní a nebojte se vyjednávání

Vždy je dobré být jasný, stručný a sdělovat přesné informace. Pokud vás potenciální klient kontaktuje s již jasně danými podmínkami, které pro vás nejsou z jakéhokoliv důvodu akceptovatelné, je vhodné mu zkusit navrhnout někoho ze svých přátel, který tím bude pravděpodobně potěšen a který bude v obdobném případě jednat stejně tak.

Dalším pozitivním faktem takového kroku je i to, že si tímto přístupem u potenciálního klienta zvýšíte kredibilitu, díky čemuž se vám může příště ozvat s lepšími pracovními podmínkami.

Při telefonování či mailování je dobré alespoň trochu ovládat i psychologii lidské komunikace. Všechno je jen otázkou cviku a přečtení několika knih. Může se totiž stát, že máte poptávaný termín obsazený, ale šikovným vyjednáváním můžete potenciálního klienta dovést k ochotě jej změnit. Pokud se jedná o novomanželský pár, můžete mu místo svatebního focení nabídnout předsvatební či portrétní focení - a získat tak i nečekanou zakázku. Způsobů, jak z teoreticky nepříznivé situace vytěžit co nejvíce, je mnoho. Stačí vidět možnosti. Pokud se budete na všechno dívat pozitivně, budete častěji vyhrávat.

Vždy klienta odkažte na své portfolio, ať zná váš styl focení

Ozval-li se vám potenciální klient přes telefon na základě doporučení od vašeho dalšího klienta, kamaráda či příbuzného, pak je podstatné vždy ho odkázat na vaše fotografické portfolio.

Ne každý má totiž stejnou představu o fotografii a o tom, jak by výsledná spolupráce měla vypadat. A tak je možné, že styl vaší tvorby a rukopis, který se líbí paní Kamile z banky XY, nemusí odpovídat stylu, který poptává pan Marek, majitel kavárny. Marek bude tedy potřebovat vidět nějaké fotografie, aby si byl před dalším jednáním a dohodnutím spolupráce jistý tím, že je vaše portfolio přesně tím, co hledá.

Pokud to budete dělat, opět budete vítězem, protože tak s největší pravděpodobností předejdete tomu, že by se vás klient snažil natlačit do něčeho, co vám bude nepříjemné či bude zcela proti vašemu stylu a zaměření.

Osobní setkání je vždycky velmi užitečné (pro obě strany)

Důležité je nezapomínat také na to, že jedná-li se o větší focení, kterým je například svatba či fotografování padesáti zaměstnanců společnosti, je vhodné si s klientem předem dohodnout osobní setkání. Věnovat klientovi hodinku svého času znamená opět dostat se do pozice win-win.

Díky tomuto času zjistíte vše potřebné o svém klientovi, jeho vizi a přáních a zároveň získáte prostor, který vám umožní klientovi přiblížit své požadavky a způsob práce. Nakonec je potřeba vždy myslet na termín odevzdání zakázky a ten dodržet stůj co stůj. Reportážní fotograf by měl fotografie odevzdávat co nejdříve. Od svatebního fotografa je milé, když novomanželům pošle pár vybraných fotografií ještě před termínem odevzdání, aby je mohli umístit na své sociální sítě či potěšit své blízké.

Osobní i nepřímý kontakt je alfou a omegou celého fotografického byznysu. Díky němu si totiž fotograf vytváří pozitivní reklamu, tzv. word of mouth, tedy ústní doporučení, které je i ve 21. století tím nejsilnějším prodejním nástrojem. Je však potřeba mít ho plně pod kontrolou, abyste si nevědomky nevytvářeli reklamu negativního rázu.

Příští díl: Prezentace na webu a portfolio