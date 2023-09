Království, kde je možné naprosto vše. Tohle je to nejlepší z kreativní fotografie

Dá se lidská lebka poskládat z těl nahých modelek? Ano, jde to. Stejně jako je možné fotografovat akty v Moskvě, a přitom sedět na židli doma v Irsku. V království kreativní fotografie je možné všechno, propojuje reálný svět se světy fantazie. To nejlepší, co autoři tohoto žánru dokážou, je nyní možné vidět mezi vítěznými pracemi velké mezinárodní soutěže Creative Photo Awards.

Soutěž Creative Photo Awards je jednou ze součástí prestižního festivalu Siena Awards, který se každý rok na podzim odehrává v italské Sieně. Patří tam také soutěže Drone Photo Awards (fotografie z dronů) a Siena International Photo Awards (obecná fotografická soutěž). Letos se klání kreativních fotografů zúčastnili autoři ze 133 zemí světa a úspěchy mezi nimi slaví i dva Češi. Zdeněk Vošický obsadil se snímkem Hejno druhé místo v kategorii Krajina a hned za ním skončil Tomáš Tisoň s fotografií Stopy. Absolutní vítězství v soutěži letos připadlo čínskému fotografovi Franku Zhangovi, a to díky portrétu afroamerické modelky a influencerky Sonie Barbie Tuckerové. "Fotografie s názvem Africká estetika 3 je poctou konceptu krásy jako projevu globální estetické rozmanitosti," vysvětlila svůj výběr porota. Vítězné snímky budou k vidění na výstavě s názvem "I Wonder If You Can", a to v Magazzini del Sale na slavném náměstí Piazza del Campo v Sieně. Divákům a fanouškům fotografie bude dostupná po celou dobu konání fotografického festivalu Siena Awards, tedy od 30. září do 19. listopadu. Vítězné fotografie v jednotlivých kategoriích si můžete prohlédnout také ve fotogalerii u tohoto článku. Mezinárodní festival Siena Awards letos uvede také tři velké autorské výstavy: první bude věnována práci spisovatele a fotografa časopisu National Geographic Williama Alberta Allarda. Druhá uvede díla fotožurnalisty a filmového producenta Briana Skerryho. Třetí se pak zaměří na snímky italského fotografa Gabrieleho Galimbertiho, který se zabývá složitým tématem všeobecné dostupnosti a oblíbenosti střelných zbraní v USA. Kompletní seznam výstav a doprovodných akcí v rámci festivalu lze najít na jeho oficiálních webových stránkách Sienawards.com/en/festival.

