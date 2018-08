Josef Koudelka představil svou knihu Návraty, stejnojmennou výstavu vidělo už 30 tisíc lidí

Český a ve světě proslulý fotograf Josef Koudelka, kterého proslavily snímky z okupace Československa v roce 1968, ve čtvrtek v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu představil knihu Návraty.

Publikace vychází ze stejnojmenné výstavy, která shrnuje Koudelkovu dosavadní tvorbu. Podle ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové expozici navštívilo už třicet tisíc lidí. Výstava potrvá do 23. září.

Obsáhlá fotografická publikace, kterou fotograf ve zcela zaplněném sále muzea také výjimečně podepisoval, není podle něj klasickou monografií. "Chtěl jsem ji udělat pro české publikum. To, co pokládám za nejlepší, by mělo zůstat v této zemi," uvedl Koudelka.

V knize soustředil to nejdůležitější ze svého díla a je také souhrnem dvou publikací, které vyšly v zahraničí pod názvy Nationality Doubtful (Národnost pochybná) a Exiles (Exily). Čtenáři zde najdou i reprodukce jeho deníků, které chtěl původně zničit.

O publikaci

Název: Josef Koudelka - Návraty

Josef Koudelka - Návraty Nakladatel: KANT

KANT Rok vydání: 2018

2018 Počet stran: 312

312 Cena: 1400 Kč

Základ publikace tvoří tři sta padesát fotografií, které jsou součástí obsáhlého souboru děl, jež se fotograf rozhodl věnovat své vlasti, a zahrnuje všechny významné cykly Koudelkovy dosavadní tvorby (Začátky, Experimenty, Divadlo, Cikáni, Invaze 68, Exily, Panorama).