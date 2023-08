Čeští vězni jdou do Evropy. Na výjimečných fotkách života žen a mužů za mřížemi

Je jen málo lidí, kteří dostanou šanci fotografovat život za zdmi českých věznic. Jan Jirkovský patří mezi ně - a navíc v rámci dlouhodobého projektu, který trvá už třetím rokem. Jak je to možné? "Myslím, že je moje snímky přesvědčily, že nejsem lovec senzací a že se tématem zabývám do hloubky," říká. Jeho snímky z mužských i ženských věznic nyní míří na výstavu v Radě Evropy ve Štrasburku.

V českých věznicích je momentálně necelých dvacet tisíc odsouzených. "Většina z nich netouží po ničem jiném než si odsedět svůj trest a začlenit se zpět do společnosti. Bohužel to nebývá úplně jednoduché. Většině lidí po výkonu trestu chybí to nejdůležitější: domov, rodina a práce," říká Jan Jirkovský, který se jako fotograf věnuje tématu českých věznic od roku 2020.

"Velmi osobitým způsobem zaznamenává téma lidí s trestní minulostí a jako jeden z mála fotografů má možnosti vytvářet komplexní pohled na reálný život za mřížemi věznic v České republice," konstatuje Gabriela Slováková, která dříve působila jako ředitelka věznic a nyní vede osvětový projekt Yellow Ribbon - Žlutá stužka (snaží se přispívat k hladkému začlenění bývalých vězňů do společnosti).

Dostat možnost fotografovat za zdmi věznice je velmi výjimečné. "Podařilo se mi to díky vstřícnosti Vězeňské služby České republiky a s ohledem na mou předchozí práci pro Rubikon Centrum," konstatuje Jirkovský." Zmíněná nezisková organizace pomáhá lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu. "Myslím, že právě moje snímky pro Rubikon je pomohly přesvědčit, že nejsem žádný lovec senzací a že se tímto tématem zabývám do hloubky," uvedl.

I když se fotograf do věznice dostane, má před sebou těžký úkol. "Fotografování tam není jednoduché. Je na něj málo času a většina lidí se z pochopitelných důvodů fotografovat nechce. Jen malé procento z nich nakonec kývne a podepíše také souhlas se zveřejněním snímků," říká Jirkovský. Vězni pak před fotografem často pózují, aby měli obrázky pro svou rodinu. "Ale v mezičase se mi občas podaří zachytit přirozené situace a momenty, o které mi jde nejvíce," dodává fotograf.

Výstava nazvaná Ploty / Les Barrieres teď míří do Rady Evropy ve Štrasburku. "Zahraniční zájem o fotografie, které Jan Jirkovský prezentuje pod názvem Ploty, považujeme za velký úspěch," říká Slováková.

O výstavě:

Jan Jirkovský: Ploty / Les Barrieres. Od 4. do 29. září, budova Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, pod záštitou českého velvyslanectví.