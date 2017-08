Mick Jagger zveřejnil písně o brexitu a Donaldu Trumpovi. Nejsem politický optimista, řekl

28. 7. 2017

Zpěvák kapely The Rolling Stones Mick Jagger zveřejnil svůj první sólový výstup od roku 2011. Jedná se o dvě politicky laděné písně England Lost a Gotta Get a Grip, inspirované brexitem a zvolením Donalda Trumpa americkým prezidentem. Zatímco první píseň vypráví o zranitelnosti Anglie, druhý song je plný narážek na "šílence a autory fake news", kteří vládnou společnosti.

Dvě nové politické skladby Gotta Get a Grip a England Lost čtyřiasedmdesátiletého frontmana The Rolling Stones Micka Jaggera jsou jeho prvním vkladem do politické diskuse po zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA a po vystoupení Anglie z Evropské unie.

Ironický Jagger v obou písních napůl zpívá, napůl rapuje, nebo spíš vykřikuje text. Hudbu tvoří naprogramované bicí a bluesrockové kytarové riffy, typické pro jeho domovskou kapelu.

Remember that secret project I teased you with a few weeks ago? Here's what I was up to... #EnglandLost https://t.co/KklTXAeGIo pic.twitter.com/a4YIlAIIla — Luke Evans (@TheRealLukevans) July 27, 2017

"Šel jsem se podívat po Anglii, ale nebyla tam. Asi ztrácím představivost, z řečí o imigraci jsem už unavený, prostě nemůžeš dovnitř a nemůžeš ven, to je, oč tu běží," zpívá Jagger v písničce England Lost.

V klipu v roli typického, dobře oblečeného gentlemana vystupuje herec Luke Evans, kterého se spoluobčané snaží vytáhnout z moře při pokusu plavat pryč od britských břehů.

"V té skladbě je samozřejmě nadsázka, protože nemám rád, když se věci berou příliš vážně. Ale chci tím říct taky to, že naše země je teď velmi zranitelná," prohlásil Jagger.

Zpěvák uvedl, že obě skladby začal psát v dubnu. "Zjevně máme dost problémů a já nejsem politický optimista. S vydáním jsem nechtěl otálet, protože příští rok už může být všechno jinak." Dodal, že návrat do starých časů, kdy si člověk mohl nahrát, co ho zrovna napadlo, pro něj byl osvěžující.

Politika klaunů a idiotů

V "americké" skladbě Gotta Get a Grip Jagger zpívá o politické kultuře klaunů a idiotů, kteří šíří fake news a podílejí se na všemožných podvodech. V temném posttrumpovském klipu si hlavní roli dívky v klubu zahrála herečka Jemima Kirkeová.

K Jaggerovým písním vzniklo pět remixů. Postarali se o ně jeho oblíbenci, londýnský raper Skepta a Kevin Parker z australské kapely Tame Impala.

"Když jsem začal psát England Lost, říkal jsem si, jak skvělé by bylo, kdyby mi tu zahostoval raper. To, co udělal Skepta, se mi moc líbí," řekl Jagger. Skepta by se měl podle náznaků na sociálních sítích podílet i na dalším řadovém albu The Rolling Stones.