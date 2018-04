Fotograf postavil na ulici před Rudolfinem prvorepublikový pokoj. Nábytek začal mizet

před 35 minutami

Americký fotograf Justin Bettman představil Praze projekt Set in the Street. Z vyřazených věcí a nábytku skládá interiéry a umístí je v ulicích.

Originální newyorský fotograf Justin Bettman přijel do Prahy představit svůj projekt Set in the Street. Z vyřazených věcí a nábytku skládá v různých městech světa interiéry a zasazuje je přímo na ulici. Projekt se již úspěšně uskutečnil v New Yorku, Londýně, Berlíně či Moskvě. V Praze před Rudolfinem však na umělce čekalo překvapení. Věci z otevřeného pokoje začaly mizet.

Instalaci je možné vidět od 9. do 14. dubna před pražským Rudolfinem. Pražané mají možnost využívat Bettmanův prostor jako místo, kde lze posedět, pracovat, načerpat atmosféru a vstoupit do pomyslného fantazijního světa, kde se dá zapomenout na rušnou realitu metropole, která je bezprostředně obklopuje. V roce 2014 fotograf Justin Bettman postavil svůj první otevřený ateliér pro obyvatele New Yorku a nechal ho žít na pár dní svým vlastním životem. Tehdy nečekal, že veřejnost tento nápad vezme za svůj a z obývacího pokoje složeného z odložených věcí se stane obývací pokoj celého města. Fotografie pořízené návštěvníky z místa instalace se okamžitě začaly objevovat na sociálních sítích s odkazem #Setinthestreet. Po New Yorku pak svou instalaci Bettman zopakoval ještě v mnoha dalších městech, například v Londýně přímo u slavného Big Benu, v Moskvě u Divadla národů a v Berlíně u Berlínské zdi. Vytvořené prostředí vždy reaguje na své okolí. Někdy místnost vypadá jako holičský salon, kde stařec čeká připravený v křesle na své pravidelné stříhaní, jindy jde o útulnou knihovnu s ušákem, nebo dokonce o vydlaždičkovanou koupelnu, kde nechybí ani vana. V Praze je umístěna instalace bytu ze začátku minulého století. Z místa umělec pořídí dvě fotografie. Jednu, která zabírá pouze zmíněný pokoj s herci, a druhou, která zabírá opět zmíněný pokoj, ale také vše, co se děje za postavenou stěnou (například v případě Londýna samotný Big Ben a kolemjdoucí v pozadí instalace, v Praze panorama Hradčan). Poté nechává ateliér napospas životu veřejného prostoru, kolemjdoucí se mohou v kulisách sami fotit a využívat celý pokoj. Americký fotograf kromě instalace připravil v Praze i workshop, který se uskuteční 12. dubna od 18:30 ve Sněmovní 7. O fotografovi Web: www.justinbettman.com

Projekt Set in the Street: www.setinthestreet.com





