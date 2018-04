Ty nejlepší fotky přírody očima českých fotografů. Začala výstava snímků z Czech Nature Photo

před 1 hodinou

Výběr toho nejlepšího z téměř 1800 snímků, které byly přihlášeny do soutěže o nejlepší fotografii přírody Czech Nature Photo, je v prostorách pražské galerie Czech Photo Centre k vidění od čtvrtka 5. dubna až do neděle 13. května. Expozici doplňuje výstava Makrofotografie 3x jinak. Vyhlášení výsledků soutěže Czech Nature Photo 2018 proběhne 19. dubna.

Celkově v prostorách Czech Photo Centre najdete více než sto fotografií. Kurátorem výstavy sestavené z nominovaných, vítězných a dalších vybraných snímků Czech Nature Photo je fotograf Michal Krause, držitel ocenění v soutěžích Czech Press Photo a Wildlife Photo Contest.

Ten byl současně předsedou poroty, která o nejlepších snímcích rozhodovala. Dále v mezinárodní porotě zasedli španělský biolog a fotograf Javier Aznar González de Rueda, držitel ocenění Wildlife Photographer of the Year, Petr Bambousek, jenž se může pochlubit mnoha zahraničními cenami i několika oceněními v Czech Press Photo, a ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

V malé síni galerie Czech Photo Centre proběhne souběžně, tedy od 5. dubna do 13. května, výstava Makrofotografie 3x jinak. Představí se zde více než čtyři desítky snímků Milana Blšťáka, Pavla Krásenského a Veroniky Souralové. Výstava zprostředkuje unikátní náhled do miniaturního vesmíru, který se nachází přímo v našem okolí a který každý z fotografů divákům představuje naprosto odlišně.

Součástí obou výstav bude také doprovodný program - Měsíc přírody v Czech Photo Centre, kde při přednáškách představí svoji práci fotografové Rostislav Štefánek, Pavel Krásenský nebo Vladimír Čech mladší.

O vzniku dokumentárního filmu Archa světel a stínů o cestě Martina a Osy Johnsonových po Africe a Americe bude osobně hovořit režisér a producent Jan Svatoš. Nebudou chybět komentované prohlídky. Připraveny jsou rovněž programy pro školy.

K fotografům, kteří své snímky v galerii Czech Photo Centre vystavují, patří Jiří Karbus, Vladimír Čech mladší, Igor Mikula, Ivan Mikšík, Michal Dobeš a řada dalších. Například Dobeš je držitelem ocenění Digital Camera Photographer of the Year a finalista FEP European Professional Photographer of the Year Awards a Jiří Karbus vítězem soutěží Outdoor Photographer of the Year a British Wildlife Photography Awards.

Výstava Czech Nature Photo 2018 bude otevřena každý den kromě pondělí - v úterý až pátek vždy od 11 do 18 hodin a o víkendu od 10 do 18 hodin. Základní vstupné činí 80 a snížené 40 korun. Galerie se nachází zhruba 100 metrů od stanice metra Nové Butovice na adrese Seydlerova 2835/4, Praha 5.