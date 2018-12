Top fotky 2018: Jakub Plíhal, hlavní fotograf Aktuálně, komentuje své snímky roku

V Kuitu v Angole je dětský domov. Není tu voda ani proud, jídla i personálu málo, zato dětí dost. A tak tu pomáhá @CLOVEKVTISNI



Chmury zahnali kluci, co na plácku váleli fotbal. Nehráli na góly - neměli ani branky - ale na to, udržet co nejdýl míč. Myslím, že na Spartu by měli. pic.twitter.com/tyTDrIEcxO