Kurt Cobain, Nirvana i celebrity v nelichotivých pózách. Drzý fotograf Teller vystavuje v Praze

Juergen Teller je známý tím, že fotí osobnosti ve zvláštních, často až nelichotivých pózách. Momentálně patří k nejžádanějším fotografům. Proslavil se v roce 1991 díky portrétům Kurta Cobaina a kapely Nirvana. Až do 19. března je v pražském Rudolfinu k vidění jeho jedinečná autorská výstava.

Právě portrét je pro tvorbu Jurgena Tellera nejtypičtější. Výstava však nepřináší perfektní fotografie slavných osobností, jak je známe třeba od Davida LaChapella. Celebrity na jeho fotografiích sice najdete, ale pózy, do kterých je staví, jsou pro mnohé diváky nečekaným překvapením. Trapnost a strnulost póz v nelichotivém prostředí, takové jsou například portréty Kim Kardashian. Pro náhodného návštěvníka může být celá expozice šokující a možná i nesrozumitelná.

Juergen Teller (*1964) vyrůstal v Bubenreuthu blízko Erlangenu

potomek houslařské rodiny, sám se začal učit na smycčaře

v roce 1986 ukončil Bavorskou státní školu fotografie

od téhož roku působí v Londýně

na obaly alb fotil Cocteau Twins, Sinéad O’Connor nebo Morrisseyho

na konci osmdesátých let začal pracovat pro tehdejší lifestylové a módní časopisy jako i-D, The Face a Arena

Tellerova tvorba se pohybuje na pomezí umělecké a komerční fotografie. Jeho díla na první pohled působí dojmem, že vznikla náhodou či ledabyle, jako by vlastně ani neuměl pořádně fotit. Jenže to je jen zdání. Teller k fotografii přistupuje konceptuálně, vnímá každý její detail, aby mohl s precizností pracovat se zlatým řezem a diagonálami, čímž vytváří jakousi reminiscenci na díla klasických mistrů 19. století.

Juergen Teller je v současnosti jedním z nejžádanějších fotografů. Svou kariéru odstartoval především díky své drzosti, která je v jeho díle patrná i nyní.

Ke komerční tvorbě zaujal zcela opačný přístup. Modelky i modely uvádí do nekomfortních situací, aby je donutil chovat se lidsky. Často vstupuje jako šašek do vlastní práce. Všechno mu to prochází. Juergen Teller se nebojí pravdy ani skutečnosti, neidealizuje ani nepřikrášluje, a tak divákovi ukazuje svět takový, jaký ve skutečnosti je – velmi nedokonalý.

Pochopíte-li fakt, že jsou jeho nejčastějšími vyjadřovacími prostředky ironie, zcizení, hříčka a triviálnost, budete rázem vtaženi do zcela jiného, iluzivního světa. V bezprostřednosti a jednoduché prostotě naleznete pečlivé aranžmá a koncentrovaný a přesný výraz.

Překvapivá může být i skladba děl. Na první pohled působí prapodivně amatérsky, na druhý a třetí pohled je možné rozkrýt mnoho vrstev, které vytváří jisté napětí a rodí nové významy. Díky své intuici pro lidi, situace, prostředí a klišé si Juergen Teller dokáže perfektně pohrát s fotografií i s diváky.

Kim Kardashian i autobiografické snímky

Výstava zahrnuje starší fotografické série jako Norimberk (2005) spolu s novější tvorbou, jako je série Kanye, Juergen a Kim z roku 2015 nebo cyklus Charlotte Rampling, liška a talíř (v němčině je talíř teller) (2016). Jiné práce jsou více autobiografické a příležitostně anekdotické – jako například nemilosrdně upřímné fotografie umělce v sérii zvané Léčebna (2015) i subjektivní dokumentace jeho mládí a německého původu zvaná Irene v lese (2012). Nejnovější skupina fotografií S Tellerem do Bonnu a Talíře/Teller (2016) shrnuje a soustřeďuje všechna jeho dřívější témata a kompozice.

Výstava Juergen Teller, Enjoy Your Life! vznikala jako klasická koprodukce tří institucí: Bundeskunsthalle Bonn, Galerie Rudolfinum v Praze a Martin Gropius Bau v Berlíně. Juergen Teller pro každé z těchto míst adaptuje expozici podle specifik jednotlivých výstavních prostor. Galerie Rudolfinum uvede největší výběr fotografií spolu se sérií videí z minulých let. K výstavě byl vydán společný katalog pro všechny instituce, který zahrnuje vedle textů předních teoretiků umění i text umělce spolu s reprodukcemi vystavených děl.

O výstavě

Juergen Teller: Enjoy Your Life! Galerie Rudolfinum, Praha, výstava trvá do 19. března Doprovodný program během výstavy: komentované prohlídky, workshopy, přednášky, koncerty

autor: Romana Marie Jokelová