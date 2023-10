Už je zase pondělí. Fotky zvířat zvednou náladu těm, co se cítí jako ta sova

Snímek zkroušené sovy, žirafy, které řeší, proč není dobré strkat nos do cizích věcí, a liška užívající si života ve stylu - pohoda, klídek, cigáro. To jsou jen některé z desítek zábavných fotografií, které se letos probojovaly do finále soutěže Comedy Wildlife Photography Awards. Jedna z nich se stane celkovým vítězem. Která to bude?

Mnoho ze snímků, které se dostaly do letošního finále fotografické soutěže Comedy Wildlife Photography Awards má vtip a vzbudí úsměv nad zachycenými situacemi nebo obdiv k přírodě, kterou jsme obklopeni. Porota vybírala z tisíců záběrů, které do soutěže zaslali amatérští i profesionální fotografové z celého světa. Vítězové budou vyhlášeni 23. listopadu a hlavní cenou pro nejlepšího fotografa bude týdenní safari v keňské přírodní rezervaci Masai Mara. Comedy Wildlife Photography Awards založili v roce 2015 profesionální fotografové Paul Joynson-Hicks a Tom Sullam. Jejich cílem bylo vytvořit soutěž zaměřenou na odlehčenou, humornou stránku fotografování divoké přírody a zároveň podpořit ochranu přírody a její zachování pro další generace. Soutěž proto není jen přehlídkou úsměvných záběrů, ale také dobročinnou akcí. Každoročně pomáhá vybrat finanční příspěvky pro organizace, které se zabývají udržitelnou ochranou přírody. Letos takto pořadatelé navázali spolupráci s britskou nadací Whitley Fund for Nature. Ta letos slaví třicet let své existence a poskytla za tu dobu na činnost ochránců přírody v osmdesáti zemích světa přes dvacet milionů liber (v přepočtu jde zhruba o 600 milionů korun). Vyhrát mohou i nefotografové Pořadatelé také letos pokračují v zavedené tradici a vyhlásili cenu veřejnosti, nazvanou Affinity Photo People's Choice Award. Pro jednotlivé fotografie lze hlasovat na oficiálních webových stránkách soutěže a jeden z hlasujících má šanci vyhrát finanční odměnu ve výši 500 liber (zhruba 14 tisíc korun).

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!