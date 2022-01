Dětské Czech Press Photo: zvítězil snímek lezkyně, záchrana tuleňů a stíny

Severní Korea vypustila na svém východním pobřeží zřejmě dvě balistické střely krátkého doletu, uvedly tiskové agentury s odvoláním na jihokorejskou armádu. Jedná se již o šestý raketový test od začátku tohoto roku.

Velení jihokorejské armády uvedlo, že kolem osmé hodiny ranní místního času (kolem půlnoci SEČ) zaznamenalo odpálení dvou balistických raket z okolí města Hamhung. Rakety zřejmě dopadly mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu, uvedla tisková agentura Kjódó s odvoláním na vládní zdroj.

OSN zakázala Severní Koreji provádět testy balistických a jaderných zbraní a uvalila na ni přísné sankce. KLDR ovšem tento zákaz pravidelně porušuje.

Severní Korea naposledy vypálila v úterý dvě řízené střely do moře u svého východního pobřeží z vnitrozemské oblasti KLDR. Před deseti dny zkušebně odpálila taktické řízené střely, které se dostaly do vzdálenosti 380 kilometrů a do výšky asi 42 kilometrů.