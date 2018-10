24 fotek pro hezčí den. Podívejte se, jak fotí špičkoví fotografové z celého světa

Jedna z nejprestižnějších světových fotosoutěží, Sony World Potography Awards, zveřejnila první vybrané příspěvky z nového ročníku. A opět jde o úžasné fotky, odpovídající tomu, že je toto klání často přirovnáváno k fotografické obdobě filmových Oscarů. Navíc nejde o záběry plné násilí, zmaru a krvavých scén, ale o fotografie, na které se příjemně dívá.

Momentálně ještě probíhá období, ve kterém se fotografové mohou přihlašovat do soutěže. Uzávěrky jednotlivých kategorií jsou od konce listopadu do konce ledna příštího roku. Součástí je i česká národní cena (National Award Czech Republic, do které jsou automaticky zařazeni všichni čeští autoři, kteří poslali své fotky do kategorie Open (jednotlivé snímky, mohou se účastnit amatérští i profesionální fotografové).

Soutěž National Award Czech Republic byla zahájena v roce 2012 a jejím vítězem se v roce 2018 stal Martin Stranka s fotografií Until You Wake Up, snímkem bílého jelena přicházejícího k převrácenému autu v zasněžené krajině. Stranka ke svému ocenění uvedl: "Je mi ctí, že jsem byl vybrán Světovou fotografickou organizací v soutěži Sony World Photography Awards. Stále je to o tom, být sám sebou, milovaný jen někým a nepochopený všemi ostatními. To je klíč k úspěchu."

Pořadatelé také oznámili složení poroty

Porota soutěže Sony World Photography Awards bývá tradičně složena z předních světových fotografů a odborníků z muzeí, médií a nakladatelství.

Mike Trow, předseda soutěže profesionálů pro rok 2019, radí účastníkům: "Co je na soutěži Sony World Photography Awards tak vzrušující, je spektrum témat a globální dosah vybraných příběhů a fotografií. Účastníkům bych chtěl poradit, aby si pečlivě vybrali svou kategorii a věřili svému příběhu. Ukažte, jak vidíte svět a vyhýbejte se klišé. Fotografické techniky a styly jsou čím dál tím víc dobrodružné a dynamické, takže je nezbytné mít i špičkovou technickou úroveň. Abyste naši odbornou porotu oslovili, musíte nabídnout vaši nejlepší práci a také ukázat, že umíte své dílo upravit, tak, aby bylo ucelené, dynamické a krásné."

Uzávěrky pro Sony World Photography Awards 2019 jsou: