Vydrží dvě stě let bez údržby, říká o novém mostu z Karlína do Holešovic jeho autor

"Navrhli jsme ji jako bílou subtilní linku, která se vine krajinou," říká o nové pražské lávce mezi Karlínem a Holešovicemi její architekt Petr Tej. Nový betonový pěší most přes Vltavu se má otevřít 28. července. Projděte se po něm už nyní.

Nový mostek mezi Holešovicemi a Karlínem se chystá na pravidelný provoz. Momentálně na něm probíhají poslední práce. Most je netradiční, jednak svým zakřivením a pak také odbočkou k rekreační oblasti na ostrově Štvanice. "Náročné to je konstrukčně i staticky, ale z hlediska plynulosti provozu jsme nechtěli mít žádné schodiště, žádné jiné napojení, jen tuto rampu," popisuje Tej.

1:50 Video: Jakub Plíhal

Stavba je z prefabrikátů z ultra vysokohodnotného betonu, což je kompozitní materiál, který má vlastnosti blížící se oceli. "Má vynikající trvanlivost, dá se říct, že dvě stě let vydrží úplně bez údržby," říká architekt. Lávka má bronzové zábradlí, v kterém bude integrované osvětlení. "Aleš Hvízdal navrhnul ornamentální madlo z bronzu, most se má podobat bílému mramoru, takže je to taková hra na Řím," usmívá se Tej. Na procházku po mostě se zatím můžete vydat alespoň očima v naší galerii.