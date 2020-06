Velký člověk a normální ženská, vzpomínal Dyk. S Evou Pilarovou se loučilo 300 lidí

Putina rozlítil únik tisíců litrů ropy v arktickém Norilsku

Ruský prezident Vladimir Putin dnes schválil vyhlášení stavu nouze v polárním městě Norilsk, kde z tamní elektrárny a teplárny uniklo velké množství ropného paliva do řeky. Putin v přímém televizním přenosu káral vysoce postavené hodnostáře, že se o všem dozvěděli příliš pozdě a nedokázali správně reagovat.

Z nádrže elektrárny podle vyšetřovatelů 29. května uniklo více než 21.000 tun paliva a maziv. Většina, asi 16.000 tun, se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, zbytek se vsákl do půdy. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje. Vyhlášení stavu nouze má uspíšit likvidaci havárie.