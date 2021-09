"Fiala není homofob." Kovy brání předsedu ODS, který odmítá manželství homosexuálů

Youtuber Kovy, vlastním jménem Karel Kovář, se zastal předsedy ODS Petra Fialy, který ve své knize odmítl, že by homosexuálové měli získat právo uzavírat manželství. Přestože s ním jako představitel sexuální menšiny nesouhlasí, nelze podle něj politikův názor označit za homofobní.

Kandidát na premiéra za koalici Spolu se k případnému uzákonění homosexuálních manželství vyjádřil ve své knize Petr Fiala od A do Z. "Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené," napsal předseda ODS v kapitole Rodina.

Představa, že by gayové a lesby získali stejná práva jako heterosexuální páry, podle jeho slov odporuje víře, kterou zastává. "Tradiční rodinu musí společnost v zájmu svého přežití chránit. Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte," dodal Fiala v úryvku, který se měsíc před volbami začal šířit sociálními sítěmi a mezi mnoha LGBT aktivisty vyvolal vlnu zklamaných reakcí.

Youtuber Kovy, který se před čtyřmi lety ve své knize Ovšem sám přihlásil k homosexuální orientaci, je však k politikovým slovům shovívavější. "Homofobů je samozřejmě kupa. Chtěli by nás léčit, zavírat do ústavů, nebo rovnou střílet. Ale označovat takhle lidi s určitým chápáním manželství je olej v ohni už tak vyhrocené debaty. Je normální spolu nesouhlasit, ale přitom se respektovat," reagoval známý influencer na sociální síti Twitter.

Zároveň se vyjádřil k obavám některých diskutujících, že by Fialovo stanovisko mohlo potenciální podporovatele koalice Spolu v říjnových volbách odradit. "Názorově zcela jednotná strana navíc neexistuje, pokud je skutečně stranou. Má křídla, názorové proudy, členy - osobnosti, ne jen podle rozkazu kývající stafáž. I proto se ve volbách kroužkuje a vyžaduje to přípravu a seznámení se s kandidátkou. Demokracie je práce," zdůraznil Kovy.

Svého coming outu se zbytečně bál

O svém coming outu promluvil i ve tři roky starém rozhovoru pro Aktuálně.cz. "Dlouho jsem přemýšlel, jak to udělat. Bál jsem se, že kdybych z ničeho nic vydal video, kde bych řekl, že jsem gay, vyznělo by to jako snaha se zviditelnit a dostat se na českém YouTube na špičku trendů. Proto mi přišlo lepší svěřit se nejdřív v knížce, která se dostane do ruky jen opravdovým fanouškům," vysvětlil tehdy.

Mnohem náročnější pro něj podle jeho slov byl úplně první coming out, při němž se se svou sexuální orientaci svěřil nejbližším kamarádům. Díky jejich pochopení a přijetí našel po několika měsících odvahu, aby si o své homosexualitě promluvil také s rodiči. "V obou případech jsem zjistil, že jsem si představoval příliš černé scénáře a celkem zbytečně jsem se bál," přiznal youtuber, který v sobotu 11. září oslaví 25. narozeniny.

