Žil v Karibiku na plachetnici, teď pase stádo koz v milionářské čtvrti v Praze

Ráno podojí a odpoledne vyrazí na procházku okolo Šáreckého potoka. Petr Kuča a jeho žena Anežka mají třináct koz, dvě děti, psa, kočku s koťaty a tucet slepic. Najdete je pod pražskou vilovou čtvrtí, kde si domy koupí už jen nejbohatší. "Na Hanspaulku chodíme rádi, nejenže se tam kozy napasou, ale ještě přitom rozveselí spoustu lidí," říká městský pastýř, který lidem rozdává radost.

Petr Kuča a jeho žena Anežka bydlí v Šáreckém údolí v Praze šest let. Jednou se spolu procházeli podél potoka a shodli se, že by bylo hezké u něj bydlet.

"Natrefili jsme na osmdesátiletou paní, která nám řekla o tomhle domečku. Zavolali jsme majiteli a dozvěděli se, že mu naše nabídka přijde vhod. Sám bydlí v paneláku a potřeboval někoho, kdo se mu o pozemek bude starat," říká fousatý muž, zatímco jeho žena Anežka věší u potoka vyprané prádlo.

Petr Kuča je povahou dobrodruh. Doplul plachetnicí do Karibiku, dělal průvodce na expedicích za polární kruh a procestoval svět téměř bez peněz. "Teď se toho moc dělat nedá, protože máme malé děti a spoustu zvířectva."

Každý den jde po snídani obstarat zvířata. Na zahradě pod zalesněnými kopci někdy pracuje až do pozdního odpoledne, má dvanáct slepic, koťata a za ohradou nezbedné stádo koz.

"První kozu jsme zachránili od jedné romské rodiny, dostali ji na maso, ale nemohli ji zabít. Byla to plachá koza, ale teď je velmi společenská a přátelská a brzy bude maminkou," vypráví vystudovaný magistr, který učil na waldorfské škole.

Ještě minulý rok měl Kuča na zahradě jen psa a thajskou kočku. Na sklonku roku se ale jeho rodina rozšířila o celé kozí stádo. "Před zimou se jich lidé chtěli zbavit, protože měli kvůli suchu málo sena a nemohli je uživit, a tak jich tu dnes máme hned třináct."

Když má Petr Kuča chuť, vezme kozy a vyrazí na procházku do města. "Rádi chodíme na Hanspaulku, nejenže se tam kozy napasou, ale ještě přitom rozveselí spoustu lidí."

Kozí stádo dělá radost i pražskému magistrátu. Svérázného pastýře si zvou tam, kde lidská síla nestačí. "Brzy je odvedu na týden do Divoké Šárky, kde jsou strmé skály a krásná příroda. Kozy jsou jedinou možností, jak ze skalisek dostat nálety a křoviska."

V malém domečku si rodina bydlí skromně. K životu jí stačí jen dvě místnosti. "Je to tak malinké, že musíme v ruce obracet každou knížku a zvažovat, jestli se nám vejde do knihovny."

Vše, co se nevejde do domečku, má rodina v malé dodávce. "Ráno vyndaváme peřiny na slunce, aby přes den vyschly, a zvedáme matrace, aby neplesnivěly. Od zimy do února máme ráno v pokoji devět stupňů, ale taková zima letos ještě nepřišla. Zatím nám kamna dům vytopí," říká městský farmář.

Petr Kuča se řídí mottem "žij a nech žít". Přesto je mu líto, že se okolí jeho domova postupně mění v milionářskou čtvrť. "Okolo nás se bourají staré domy a namísto nich se staví moderní haciendy."

Také domek obývaný rodinou Petra Kuči koupil spolu s blízkou usedlostí nový majitel a ten si chce pod skalami vybudovat vlastní sídlo. "My tu smíme zůstat do května, zatím jsme měli v životě štěstí - jsme mu otevření, ale nemůžeme na něj spoléhat, usilovně hledáme nové místo."

Prázdné domy Podle serveru Prázdné domy je v Čechách 4231 nevyužitých domů. Tipy na opuštěné domy v Praze a přilehlém okolí, můžete rodině poslat na email [email protected] U současného majitele bydlí výměnou za údržbu domu a zahrady.

Rodina už nabídky dostala, zatím ale daleko za Prahou. "Chtěli bychom i s kozami zůstat ve městě nebo v jeho okolí, protože tu máme spoustu přátel. Anežka chce začít doktorát a dcera Živa půjde brzy do školky," říká.

"Teď máme malé děti, ale bylo by hezké vzít na pár dní kozy a vyrazit na vandr. Ušili bychom jim baťůžky, šli bychom krajinou a dávali se do řeči s lidmi. Často nám lidé vyprávějí své životní osudy, kozy lidem otevírají srdce."