Tak bydlí Češi i Slováci. Interiér roku vybere nejhezčí proměny bytů, domů i staveb

Jak bydlí Češi a Slováci, ukáže další ročník soutěže Interiér roku. Architekti a designéři do ní mohou až do konce února přihlašovat autorské proměny bytů, domů i veřejných prostorů. Server Aktuálně.cz následně představí ty nejzajímavější proměny, které porota nominuje do užšího výběru soutěže. V uplynulých letech bodovala například rekonstrukce městského domu, kavárna i loftový byt. Podívejte se.

Soutěž Interiér roku vznikla před pěti lety. Její zakladatel Petr Tschakert chtěl veřejnosti ukázat, co dokážou vykouzlit šikovní architekti a bytoví designéři. Architekti a designéři mohou své projekty přihlašovat do 20. února příštího roku. Mezinárodní porota, které předsedá prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jiří Pelcl, z nich následně vybere nejpovedenější proměny a vyhlásí finalisty soutěže. Porota je záměrně složená tak, aby v ní kromě architektů a interiérových designérů zasedali také osobnosti z různých oblastí vizuální kultury. Členkou je například režisérka a producentka Hana Třeštíková anebo malíř David Saudek. Mediálním partnerem Interiéru roku je Aktuálně.cz, které postupně představí všechny nominované proměny. Vítězové budou vyhlášeni 31. března 2020 v pražském Centru současného umění Dox. Česko má hrůzu z moderní architektury, každý se bojí udělat rozhodnutí, říká Jiřičná 22:36 Když je tu něco, co vypadá trošku jinak, tak člověku narostou rohy a všichni se od něj distancují, tvrdí architektka Eva Jiřičná. | Video: Martin Veselovský