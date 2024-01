Zaměstnanci ho chtěli připravit o firmu. Podnikatel přesto lidem věří víc než dřív

S výhledem na jihomoravské vinohrady nás u svého domu vítá Martin Kupka. Životem mezi vinicemi si majitel brněnské marketingové agentury splnil sen. S odstupem ale přiznává, že během podnikání udělal chyby, jež ho málem stály kariéru, o firmu jej navíc kvůli manažerskému přístupu chtěli připravit zaměstnanci. Poučení přišlo až na dně. "Důležitá je upřímnost, nebýt vždy králem situace," říká dnes.

Jen co Martin Kupka vystudoval gymnázium, zamířil v roce 2001 z Moravskoslezského kraje za dalším studiem do Brna. Jak sám podotýká, chtěl si přiblížit svůj sen žít mezi vinicemi. "Jenomže po pár měsících školy jsem pochopil, že pokud nechci umřít hlady s pět lidmi v malém bytě, musím si místo brigád najít práci na plný úvazek," vypráví.

V nově vzniklé firmě Internet Trading tak vytvářel první reklamy pro různé internetové vyhledávače a online reklamní kampaně. "Zpětně pomýšlím na majitele firem, kteří si přede mnou klepali na čelo, jestli jsem normální, pokud si myslím, že se kuchyně nebo okna budou prodávat přes internet," směje se. Po několikaletých zkušenostech se pokusil založit i síť internetových obchodů. Jenomže když musel začít řešit logistiku, skladování nebo otevírání maloobchodní prodejny, byla to pro Martina španělská vesnice, a tak z byznysu rychle odešel.

Přesto se rozhodl v oblasti online reklam zůstat, a později vytvořil agenturu, která v té době novou formu inzerce nabízela jiným firmám. Během dvou měsíců se mu podařilo vybudovat společnost s devíti stálými zaměstnanci-přáteli, které poznal v předchozích zaměstnáních, a reprezentativním sídlem. Firma Better Marketing byla na světě.

Zprvu to vypadalo jako dokonalý příběh začínající marketingové společnosti. "Firma rostla a s ní i obrat. Jenomže mně narostl nos. Byl jsem ten velký šéf, který měl pocit, že k manažerům, navíc přátelům, nemůžu být zcela upřímný," říká s tím, že ve firmě tedy tlačil změny sice nutné, ale špatně komunikované mezi ostatní zaměstnance. Na reflexi přešlapů ale bylo pozdě, zásadní problém, který měl jeho podnikání obrátit naruby, už se klubal napovrch. V systémech firmy se začalo dít cosi zvláštního.

Vzhůru dolů

Na skutečnost, že něco není v pořádku, Martina upozornil dodavatel IT služeb. Kupkově firmě se totiž začaly ztrácet záznamy o klientech. "Současně mě tehdejší obchodní ředitel varoval, že klíčoví lidé chtějí z firmy odejít. V ten moment mi to došlo - snaží se mi firmu rozebrat pod rukama! Celou dobu jsem si navíc myslel, že je vše pojištěno smlouvami a doložkami, ale zjistil jsem, že když byly pár dní na cestě do mé úschovny, kolega stihl znehodnotit poslední stranu každé z nich. A tak mi nezbývalo než firmu dočasně uzavřít a zjistit, kdo všechno je proti mně," vzpomíná.

Zmíněný obchodní ředitel už mezitím stihl založit vlastní agenturu a s příslibem vyšších mezd a nižších cen k sobě začal lákat zaměstnance a dosavadní zákazníky Better Marketingu. Započal tak boj o zbývající klienty.

"Byznys, kde klientům účtujete méně a zaměstnancům dáváte výrazně více, ale nemůže fungovat věčně. Do jednoho roku zkrachovali a já roky čekal na soud, protože jsem věřil ve spravedlnost. Ta přišla, ale v Česku trvá déle, než je zdrávo," říká Martin Kupka.

Sebereflexe se ho dotkla "až na dně", jak zpětně přiznává. "Sedíte a pořád dokola se ptáte sami sebe, kde jste udělali chybu. Až když člověk padne na hubu, uvědomí si, že není neomylný a ne všechna rozhodnutí jsou správná. V takových chvílích jsem byl vděčný za mé přátelé a manželku, která mi vždy umí dát zpětnou vazbu bez jakéhokoliv obalu, říct tu důležitou pravdu, kterou člověk tak nerad slyší."

S několika zaměstnanci, kteří při něm zůstali, Martin Kupka znovu vybudoval firmu Better a zdálo se, že vše běží, jak má. Dokud jeden společník firmy nepřišel s nápadem otevřít pobočku v Ostravě. "Reklamní byznys je samozřejmě v Praze a mnohem menší ještě v Brně, Ostrava byla malá na to, aby plán vyšel." Přesto se Kupka rozhodl dotyčnému vyhovět.

Po dvou letech byl však výdělek moravskoslezské pobočky mizivý, navzdory tomu se společník rozhodl založit vlastní agenturu. "Přestože nás o tom informoval a snažil se o vzájemnou symbiózu, bylo mi jasné, že nebude možné vedle sebe fungovat. Krátce nato jsem pochopil, že firma ve firmě byla v tomto případě výhodná pouze pro jednu stranu, a když společník odjel na delší dobu mimo Česko, kostlivci začali vyskakovat ze skříně. Hned jak se vrátil, jsme ukončili spolupráci a ještě rok se potýkali se snahou od nás podvodným způsobem získat statisíce korun. Tady už soudy naštěstí zafungovaly. Pobočku jsme ale s velkou finanční ztrátou uzavřeli," vypráví podnikatel.

Z kanclu mezi hrozny

Zatímco sedíme v domě u Martina Kupky, za velkými francouzskými okny se táhnout rozlehlé vinohrady s výhledem na nedaleký Pavlov. Jak Martin vzpomíná, poslední průšvih s ostravskou pobočkou v něm zanechal pocit vyhoření a vyčerpání. Po 12 letech v pozici manažera tak vedení své agentury předal ambicióznímu kolegovi a začal si plnit sen, za kterým se kdysi na jižní Moravu vydal.

"Udělal jsem si someliérský kurz a snažil jsem se amatérsky vyrábět víno, manažerské práci jsem se snažil vyhýbat a vrátil jsem se i ke svému životnímu koníčku, k motorkám." Jak ale podotýká, víno si už dnes nevyrábí. "Pán, který mě do vinařství zasvěcoval, bohužel během covidu zemřel. K hroznům se tak třeba vrátím až v důchodu," zamýšlí se. Zatím si vystačí s rekonstruovaným vinným sklípkem, kam se z druhé strany jihomoravské vesnice vydáváme.

Navzdory zradám, které během profesní kariéry Martin zažil, důvěru k lidem neztratil a nezanevřel na ně. Před necelým rokem se vrátil i do vedení své společnosti Better. "Měl jsem pocit, že se firma řídí až přehnaně tabulkovým a tvrdým způsobem. Ani já bych se v roli majitele netěšil do takové práce. A co teprve ostatní?" ptá se řečnicky. Na převzetí podniku se připravoval několik měsíců, během té doby se mezi zaměstnanci snažil nastavit důvěrnější prostředí.

Společný stůl i hodnoty

"Jak jsem se ze svých průšvihů poučil? Je důležité být upřímný. Pochopil jsem, že je důležité říkat věci tak, jak je cítím, a nenechat je zbytečně vyhnít. Taky se snažím nevstupovat do vztahů s nedůvěrou. A koneckonců mi pomohlo i uvědomění, že ne vždy musím mít pokerface manažera, který za každou cenu potřebuje být králem situace," objasňuje.

Po návratu do čela firmy Kupka zrušil pozici ředitele. "I když bych měl být po všech těch zkušenostech vůči lidem opatrný, dělám to přesně opačně, přátelství je pro mě celoživotně důležité. V práci si všichni tykáme, nemám ani svou kancelář, sedím u stolu, který je zrovna volný. Z předchozích zkušeností jsem se k lidem přestal chovat jako strojený manažer, proto se všemi mluvím upřímně a na rovinu. Samozřejmě má firma není punk bez manažerského přístupu, ale povýšil jsem ho více na lidskou úroveň."

Přiznává, že teprve až postupem času si po špatné komunikaci s předchozími zaměstnanci uvědomil, že vydělané peníze jsou druhořadé. Důležitější je, jestli člověku práce dává smysl a je mezi lidmi sdílejícími společné hodnoty. Že se mu to podařilo, potvrzují i čísla. "Zastavili jsme fluktuaci zaměstnanců, obratově rosteme o desítky procent, poptávka práce u nás převyšuje počet otevřených pozic a jen za tento rok jsme získali 6 cen v marketingových soutěžích," vyzdvihuje Martin.

Série To bude dobrý Pokud má někdo v oblibě špatné zprávy, žije ve šťastné době. Poslední dobou jich je ale přece jen trochu moc. I v nejčernější tmě ale někde poletuje fosforeskující světluška, která nás z temnoty vyvede. V sérii To bude dobrý jsme se rozhodli přinášet příběhy lidí, kteří se v nějaké životní etapě ocitli na dně, ale nevzdali to, vydrželi a znovu se postavili na nohy, nebo na tu, která jim po úrazu zbyla. Jejich životní karambol se pak stal pilířem jejich odolnosti, neocenitelnou zkušeností, která je posunula dopředu. Doufáme, že se podobné příběhy stanou pozitivním bodem, který nasvítí novou cestu i vám.

Společné hodnoty uvnitř firmy přenášejí i do práce s klienty. "S mnoha byznysmeny odmítneme spolupracovat, protože se neztotožňujeme s jejich přístupem nebo produktem. Na rovinu říkám, že je pro mě důležitější mít spokojeného kolegu než klienta. Protože když nebudou spokojeni zaměstnanci, nebudou ani klienti. Troufám si tvrdit, že úspěchů, které teď zažívám, jsem dosáhl jen díky snaze chovat se k lidem tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně. Ze všech mých průšvihů mám radost jen a pouze z toho, že mě nepoznamenaly," uzavírá.