V době vzniku byla pro smích. Dnes stavbu v centru Prahy obdivuje celý svět

Stavitelé jej nesnášeli, protože byl moc složitý, kritika ho nechápala a veřejnosti byl pro smích. Dnes jezdí odborníci z celého světa obdivovat styl, který se zrodil právě u nás. O čem je řeč? O architektonickém kubismu. Jedna z nejvýznamnějších staveb tohoto stylu je Dům U Černé Matky Boží v Praze, jejímž autorem byl Josef Gočár.

Dnes je pojem "multifunkční dům" velmi známý, ale věděli jste, že jeden takový vznikl už v roce 1912? Na přání podnikatele Františka Herbsta navrhl architekt Josef Gočár stavbu v nově rozvíjejícím se architektonickém stylu.

"Dům měl mít původně zakulacenou fasádu, ale naštěstí se podařilo dosáhnout toho, aby dodržoval původní parcelaci, kde došlo ke zlomu průčelí, a tím je ještě více zdůrazněn ten kubistický styl. Zajímavé ale je, že ten původní návrh kubistický nebyl, byl ve stylu moderny, tedy stylu, který tehdy Gočár vyznával. To je například vidět u jeho stavby, kterou byl Wenkeův dům v Jaroměři," popisuje historik architektury Zdeněk Lukeš.

Jenže právě v této době se mladý architekt přidal ke skupině výtvarných umělců, kteří byli propagátory rodícího se architektonického kubismu. Proto Gočár nakonec svůj návrh přepracoval do podoby, jak ho známe dnes.

Působivé interiéry

Při vstupu do budovy hned každého zaujme unikátní schodiště s velkým množstvím detailů. Ve sklepě domu byla dříve vinárna, v přízemí obchody a ve druhém patře módní salon. Poté následovaly byty a kanceláře.

"Snad nejzajímavější prostor se nacházel na úrovni prvního patra, to byla slavná kavárna Grand café Orient. Tu navrhl Gočár včetně všech detailů, jako byl kubistický nábytek, lampy, lustry a zajímavým prvkem jsou také věšáky, které mají tvar blesku. Kavárna později vyšla z módy a byla zrušena, obnovena byla znovu před 15 lety, a to díky úsilí Rudolfa Břínka, který se tohoto prostoru ujal a vytvořil přesnou kopii původní kavárny," říká Lukeš.

Ve vyšších poschodích pak můžete nalézt stálou expozici věnovanou českému kubismu, kterou připravilo Uměleckoprůmyslové muzeum. Jsou zde ukázky obrazů umělců, jako byl například Bohumil Kubišta, Emil Filla nebo bratři Čapkové. Nechybí ani ukázky designu a nábytku, které navrhovali kubističtí autoři ať už Gočár, nebo Pavel Janák.

Architektonický kubismus v čase dozrál

Samotný architektonicky kubismus nebyl moc úspěšný. Kritika ho přijímala s rozpaky a stavitelé k němu chovali vyložený odpor, protože se jednalo o velmi složité stavby. Pochopení se tehdy nedostalo ani u veřejnosti.

"Není divu, že protagonisté s kubismem skončili už těsně před první světovou válkou. Kubismus pak ještě krátce dozníval v letech 1918 a 1921, ale to zlaté kubistické období spadá těsně do předválečné doby. Kubismus byl později přehodnocen a od 60. let minulého století byl o něj velký zájem ve světě i doma. Dnes ho považujeme za kuriózní styl, přesto velice zajímavý a na architektonický kubismus se jezdí dívat experti z celého světa. Konec konců je to jeden ze stylů, který se narodil právě na našem území," dodává závěrem Lukeš.