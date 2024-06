Michalka má nádor na mozku, oznámili rodině na Apríla. Pak vše nabralo rychlý spád

Drobná Michalka zvoní na zvonec. Nemá vlasy, ale na tváři je vidět úsměv. Tímto rituálem se loučí s dočasným ubytováním v areálu fakultní nemocnice Motol. S rodiči v něm strávila část z doby, kdy více než rok překonávala zhoubný nádor v mozku. Léčbu má za sebou. “Stoprocentní jistotu, že už bude vše v pořádku, člověk nemá nikdy. Žijeme teď a tady,” říkají dívčini rodiče smířlivě, ale s nadějí.

Když rodičům vážně onemocní dítě, přichází šok a problémy, se kterými je třeba se poprat. Kolečka mezi lékaři a nemocnicemi, strach o dítě a do toho ještě pracovní život. Na všechny zúčastněné je toho najednou naloženo opravdu hodně. Řeší se spousta věcí okolo, ale zejména to, jak být dítěti co nejvíc nablízku, když musí být v nemocnici nebo často dojíždět na vyšetření z dálky.

Voráčkovým začaly podobné starosti na podzim předloňského roku. Michalka každé ráno zvracela, a tak s ní začali chodit po doktorech. Nějakou dobu se léčila s žaludečními problémy, ale pak loni 31. března omdlela ve škole. "Byli jsme na urgentním příjmu v českobudějovické nemocnici, kde Michalce lékaři udělali rentgen hlavy, nebylo jí špatně, a tak s námi šla domů. Večer ale začala zvracet. Jeli jsme do nemocnice a lékaři jí udělali podrobnější vyšetření, včetně CT a magnetické rezonance. Zjistili, že má čtyřcentimetrový nádor v hlavě," vzpomíná Michal Voráček.

Nemohla jsem ani brečet

Oba rodiče se navíc diagnózu dozvěděli každý sám. "V místnosti, kde magnetická rezonance probíhala, jsem nemohla mít u sebe mobil. Soustředila jsem se na Michalku, bylo potřeba, aby se nehýbala a byla v klidu, tak jsem jí četla pohádku a nemohla jsem v tu chvíli ani brečet," vzpomíná Iva s tím, že Michalovi informaci o nádoru mezitím řekli lékaři.

"Hned jí udělali vývod z hlavy, aby se z ní dostal nahromaděný mozkomíšní mok, který vyvolává tlak. Noc strávila na JIP. Druhý den ji převezli do Motola, a pak už to všechno nabralo rychlý spád," říká Iva s tím, že špatnou zprávu oznamovali rodině a blízkým 1. dubna na Apríla. O dva dny později, přesně na své 9. narozeniny, už Michalka podstupovala operaci hlavy.

Následovaly tři týdny na neurochirurgickém oddělení, po krátké pauze doma musela Michalka na další menší operaci a začala chodit na radioterapii v Protonovém centru. "Od té doby jsme bydleli i v Domě Ronalda McDonalda, protože každodenní dojíždění z Budějovic bylo nemyslitelné. Dcera byla hodně vyčerpaná. Dával jí zabrat i převoz sanitkou z Motola do Protonového centra," shodují se Voráčkovi.

Předtím, než se rodina dostala do ubytování v blízkosti nemocnice, byla maminka s dcerou na malém nemocničním pokoji, kde byly další dvě maminky s nemocnými dětmi. Šest lidí na malém prostoru s jednou koupelnou, to člověku v už tak těžké situaci také nepřidá. Proto byli Voráčkovi rádi, když se od nemocničního personálu dozvěděli, že můžou požádat o místo právě v Domě Ronalda McDonalda.

Nejste na to sami

"Není to velká pomoc jenom v tom, že se tam můžete ubytovat a být blízko dítěti, ale jde i to, že jste v tom společně s dalšími rodiči, kteří sdílí stejný osud. Nejste na to sami. Můžete si předávat pozitivní energii, fungovat společně," oceňuje jeden z hlavních benefitů Michalčina maminka. Rodiny se schází ve společných prostorách a velké kuchyni. Jinak má ale každá k dispozici svůj prostorný a nadstandardně vybavený pokoj s koupelnou. Dům je kompletně vybavený, aby se tam dočasný nájemník mohl cítit skoro jako doma.

Bezplatné zázemí rodinám dětí se závažným dlouhodobým onemocněním v areálu FN Motol poskytuje nezisková organizace Dům Ronalda McDonalda už více než rok a půl. Za tu dobu prošlo domem bezmála 400 rodin.

"Když se dům zařizoval, tak jsem říkala, že klidně budu i stlát postele," říká s humorem herečka Veronika Arichteva, která je patronkou Domu Ronalda McDonalda. Její hlavní rolí je ale tento charitativní projekt podporovat a zviditelňovat.

"Snažím se lidi informovat a hecovat je, aby si koupili u Mekáče samolepku ručiček a zároveň se snažím do domu chodit. Pro děti se tam koná spousta akcí. Vlastně se tam pořád něco děje, až mám pocit, že je to takové veselé místo," říká herečka a hned přiznává, že ji ale vždycky rozbrečí vzkazy na tamním Stromu přání.

"Člověk si pak říká, že v tom životě řeší úplný kraviny," sděluje bezprostředně Veronika Arichteva pocity, které mívá vždy po návštěvě dočasného domova pro rodiny s vážně nemocnými dětmi.

Jeden dům nestačí

"Letos je to 50 let, kdy ve Filadelfii vznikl první dům," říká ředitelka nadačního fondu Ivana Švingrová Pešatová. Přední dětská onkoložka Audrey Evansová měla tehdy vizi vytvořit místo, kde by rodiny vážně nemocných dětí mohly najít útočiště. Když se do iniciativy zapojila společnost McDonald's Corporation, vznikl první dům.

Od té doby se myšlenka Domu Ronalda McDonalda rozšířila po celém světě a dnes existuje okolo 380 těchto zařízení. Nadační fond nyní sbírá peníze na druhý dům, který by měl stát na Moravě. Poptávka bohužel převyšuje nabídku. Rodin, které se ocitnou v podobné situaci, není málo.

Peníze na stavbu dalšího útočiště pro rodiny už se ale vybírají. "První Dům s 21 pokoji stál 100 milionů. Na ten druhý asi budeme vzhledem k rostoucím cenám potřebovat víc," vysvětluje ředitelka. Jednou z akcí, která k uskutečnění plánů nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda výrazně pomohla, byl exkluzivní benefiční koncert Hudbou spolu.

V pražském klubu Doupě vystoupila Ewa Farna, Vojtěch Dyk a Sofian Medjmedj. Večerem provázela Daniela Brzobohatá, která společně s dojatou Veronikou Arichtevou vyhlásila, že díky celkové podpoře dárců, partnerů a sponzorů zamíří na konto nadačního fondu 4 203 241 korun.

Naštěstí má velká část příběhů rodin, které domem projdou, dobrý konec. Voráčkovi zažili rok plný náročných chvil, ale neztráceli optimismus. "Od začátku jsme věděli, že nad námi je šťastná hvězda. My jsme si ji prostě před časem zapnuli a už nikdy nevypneme," dodává Michalčina maminka.